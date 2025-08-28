Khoảnh khắc xúc động của vợ chồng quân nhân tham gia nhiệm vụ diễu binh gây sốt

Khoảnh khắc xúc động giữa anh Dương Thanh Bình (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương Thanh (25 tuổi) đã được ghi lại trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Hình ảnh chị Thanh chỉnh lại quân phục cho chồng trước giờ G đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, chạm đến trái tim của nhiều người.

Hình ảnh chị Thanh vội chỉnh quân phục cho chồng khiến dân mạng xúc động ẢNH: NVCC

Anh Bình chia sẻ đó là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi hợp luyện. Thời điểm ấy, các khối diễu binh đang tập kết tại đường Ngọc Hà (Hà Nội). Anh Bình thuộc khối Quân Nhạc đứng, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, là một trong những tốp đi đầu. Trong khi đó, chị Thanh cũng thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội, phụ trách hát quốc ca nhưng di chuyển ở vị trí gần cuối.

“Trong giờ giải lao, mình tranh thủ chạy xuống gặp vợ. Thấy chồng hớt hải, vợ mình nhanh tay chỉnh lại ve áo, cổ cồn, khẽ dặn dò: “Cố lên!” rồi giục mình trở về vị trí vì buổi hợp luyện sắp bắt đầu. Vợ chồng mình chỉ tranh thủ gặp nhau trong lúc tập luyện, nhưng đó là động lực lớn để cả hai nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Anh Bình kể.

Anh Bình cho biết vợ chồng anh là một trong số ít cặp đôi quân nhân cùng công tác trong một đơn vị. Họ muốn chia sẻ khoảnh khắc dễ thương này trên mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh đẹp về tình cảm và sự đồng hành trong công việc. Không ngờ, bức ảnh này lại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người khen vợ chồng quân nhân này dễ thương quá.

Khoảnh khắc 'ngọt lịm tim' của vợ chồng quân nhân trong lễ diễu binh gây sốt ẢNH: NVCC

Anh Bình kể tiếp: “Mình đã tham gia 3 lần diễu binh: A70 tại Điện Biên, A50 tại TP.HCM và giờ là A80 tại Hà Nội. Vợ mình tham gia A50 và A80. Năm ngoái, tại lễ diễu binh ở Điện Biên, chúng mình vẫn đang yêu nhau, chưa cưới. Khi đó, mình được phân công lên Điện Biên, còn Thanh đang học ở Hà Nội. Dù xa nhau, cô ấy vẫn chăm sóc mình rất chu đáo. Thanh thường xuyên tìm kiếm các món ăn, đồ uống ngon ở khu vực mình đóng quân, rồi đặt giao tận nơi. Điều đó khiến mình rất cảm động”.

Theo anh Bình, việc tìm đồ ăn uống ở Điện Biên lúc đó không dễ dàng gì, nhưng Thanh luôn cố gắng. Cô theo dõi sở thích ăn uống của anh để đặt những món phù hợp khiến anh cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người yêu.

Sau khi tốt nghiệp, chị Thanh về công tác cùng đơn vị với anh Bình và tiếp tục tham gia các đợt diễu binh A50 và A80. Anh Bình kể trong đợt diễu binh kỷ niệm 30.4 gần đây, hai vợ chồng ở đóng quân cùng một chỗ, nhưng cách tòa nhà, hiếm có cơ hội gặp mặt vì bận rộn với nhiệm vụ. “Dù vậy, vợ vẫn chu đáo chuẩn bị cho tôi kem chống nắng, nước uống điện giải để bù nước. Dù ở cùng khu vực nhưng cách xa nhau, chúng mình chỉ có thể tranh thủ gọi điện trò chuyện trong giờ nghỉ”, anh Bình chia sẻ.

Cả hai vừa tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm ngoái ẢNH: NVCC

Đến đợt diễu binh tại Hà Nội, hai vợ chồng anh có cơ hội ở gần nhau hơn. Khi đứng chung hàng ngũ, anh Bình cho biết anh cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Đặc biệt, tại buổi hợp luyện cuối cùng ở Hà Nội, khi Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hơn 16.000 người tham gia đều ướt sũng, nhưng vợ chồng anh Bình đều cảm nhận được niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Anh Bình nói: “Không phải ai cũng có cơ hội tham gia một sự kiện đặc biệt như vậy. Đó là niềm may mắn lớn lao”.

Anh còn cho biết thêm để chuẩn bị cho lễ diễu binh, cả hai đã bắt đầu tập luyện từ tháng 6, kéo dài trong 3 tháng.

Hình ảnh vợ chồng anh Bình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự yêu mến. Anh Bình chia sẻ: “Gia đình và bạn bè rất hào hứng, họ cũng lan tỏa khoảnh khắc này để mọi người cùng biết đến”.

Theo anh Bình, cả hai đều là người Bắc Ninh và từng học chung tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội. Anh Bình học chuyên ngành quân nhạc, còn chị Thanh chuyên ngành thanh nhạc. Anh Bình kể: “Mình tốt nghiệp tháng 6.2022 và bắt đầu công tác ở đơn vị từ năm 2013. Đến tháng 11.2022, khi trở lại trường lấy bằng tốt nghiệp, mình gặp Thanh lần đầu tiên dưới gốc đa ở sân trường. Sau đó, mình xin số điện thoại của cô ấy qua một người bạn và bắt đầu nhắn tin làm quen. Gần 2 năm sau, chúng mình cưới nhau vào tháng 11.2024. Sau đó, Thanh về công tác cùng đơn vị với mình”.

Ở đâu họ cũng dành tình cảm đặc biệt cho nhau ẢNH: NVCC

Còn Thanh nói rằng với kinh nghiệm nhiều lần tham gia diễu binh, anh Bình luôn là điểm tựa cho cô, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt diễu binh A50 và A80. Cả hai luôn động viên, tiếp sức cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.