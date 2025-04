Nữ chính 'Anora' có bị dính 'lời nguyền Oscar'?

Hiện tượng nghịch lý này phổ biến đến mức nó đã trở thành một khái niệm quen thuộc trong giới làm phim. Nhiều người cho rằng, sau khi giành giải Oscar, kỳ vọng của công chúng dành cho người chiến thắng tăng cao đến mức phi thực tế, từ đó dẫn đến việc ít có lời mời đóng phim hơn. Mức độ chú ý quá mức từ truyền thông sau khi thắng giải cũng có thể khiến khán giả nhanh chóng cảm thấy "bội thực", làm giảm hứng thú với nghệ sĩ.

Mikey Madison: Thận trọng để tránh 'lời nguyền Oscar'

Gần đây nhất, nữ diễn viên trẻ Mikey Madison - người vừa giành tượng vàng Nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim độc lập Anora - đang có những bước đi thận trọng để tránh rơi vào điều gọi là "lời nguyền Oscar".

Mikey Madison đã từ chối dự án "bom tấn" Star Wars sau khi giành tượng vàng ẢNH: REUTERS

Theo Variety, cô đã từ chối tham gia một dự án phim Star Wars, dù được mời đóng cùng tài tử Ryan Gosling dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Shawn Levy (Deadpool & Wolverine).

Mikey Madison đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký như Demi Moore (The Substance) và Cynthia Erivo (Wicked) để giành chiến thắng. Tuy chưa công bố dự án tiếp theo sau Anora, quyết định từ chối một "vũ trụ điện ảnh" đình đám như Star Wars cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng của cô trong việc giữ gìn đà phát triển sự nghiệp.

Halle Berry: Nữ diễn viên gốc Phi đầu tiên và duy nhất giành Oscar

Halle Berry (59 tuổi) là nữ diễn viên gốc Phi duy nhất cho đến nay từng đoạt giải Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai Leticia Musgrove trong Monster's Ball (2002). Tuy nhiên, sự nghiệp của cô sau đó không khởi sắc như kỳ vọng. Vai diễn trong Catwoman (2004) bị giới phê bình vùi dập và chính cô đã nhận giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất.

Năm 2020, Halle Berry gọi chiến thắng Oscar mình từng giành được là "một trong những nỗi đau lớn nhất cuộc đời" ẢNH: INSTAGRAM HALLEBERRY

Brie Larson: Từ tượng vàng đến... YouTuber

Brie Larson (36 tuổi), đoạt giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất với Room (2015), vai người mẹ bị giam giữ cùng con trai trong căn phòng nhỏ. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các "bom tấn" như Kong: Skull Island (2017), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019) và gần đây là The Marvels (2023) - bộ phim bị xem là thảm họa phòng vé lớn nhất lịch sử Marvel Studios. Khi sự nghiệp điện ảnh không đạt thành công như kỳ vọng, Brie Larson đã mở kênh YouTube cá nhân.

Brie Larson đoạt giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất với Room (2015) ẢNH: WIREIMAGE

Hilary Swank: Hai lần thắng giải, sự nghiệp vẫn lận đận

Hilary Swank từng là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ những năm 1990 - 2000. Cô hai lần đoạt giải Oscar Nữ chính xuất sắc nhất, lần đầu với Boys Don't Cry (2000) - vai một người chuyển giới bị bạo hành; và lần thứ hai với Million Dollar Baby (2005) - vai nữ võ sĩ đam mê quyền anh.

Cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, Hilary Swank là một trong những diễn viên quyền lực nhất ở Hollywood ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, các bộ phim sau đó của cô không thành công như mong đợi. Amelia (2009) - phim tiểu sử về nữ phi công Amelia Earhart mà Hilary Swank đồng sản xuất - chỉ thu về 19,6 triệu USD dù kinh phí lên tới 40 triệu. The Resident (2011) cũng thất bại và phải phát hành dưới dạng video xem tại nhà.

Marcia Gay Harden: 'Oscar là thảm họa nghề nghiệp'

Marcia Gay Harden từng thẳng thắn chia sẻ: "Oscar là một thảm họa về mặt nghề nghiệp". Nữ diễn viên giành giải Nữ phụ xuất sắc nhất với vai Lee Krasner trong Pollock (2000) và được đề cử lần hai với Mystic River (2003). Dù bị "lời nguyền Oscar" bủa vây, Marcia Gay Harden vẫn có sự nghiệp ổn định ở mảng truyền hình, với 3 đề cử Emmy.

Jennifer Connelly: Tài năng chưa được đặt đúng chỗ?

Jennifer Connelly chinh phục khán giả với vai Alicia Nash trong A Beautiful Mind (2001), giúp cô giành tượng vàng Nữ phụ xuất sắc nhất. Dù vậy, sự nghiệp của cô sau đó không thật sự bứt phá, chủ yếu đóng vai phụ bên cạnh các tài tử nổi tiếng, trước khi chuyển hướng sang truyền hình.

Dù Oscar là minh chứng cho tài năng, nhưng đối với nhiều nghệ sĩ, tượng vàng lại không phải tấm vé đảm bảo cho sự nghiệp được thăng tiến trong tương lai ẢNH: WIREIMAGE

Mercedes Ruehl: 'Tôi thắng Oscar và rồi... thất nghiệp'

Mercedes Ruehl giành giải Oscar Nữ phụ xuất sắc nhất với The Fisher King (1991), nhưng gần như mất hút sau đó. "Khó xin việc lắm. Mọi người nghĩ mình sẽ đòi lương cao hơn", bà nói với HuffPost năm 2020.

Ngay sau khi chiến thắng, đạo diễn Terry Gilliam đã gửi bà bức điện: "Chúc mừng Best Supporting Actress. Giờ thì cô sẽ không bao giờ được mời đóng phim nữa". Lúc đầu tưởng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng Mercedes Ruehl thừa nhận bà dần trở nên khó làm việc vì hay phản biện các kịch bản yếu và bị gắn mác khó tính.

Alicia Vikander: Khởi đầu rực rỡ, rồi chìm vào im ắng

Alicia Vikander từng khiến giới chuyên môn kỳ vọng khi giành giải Nữ phụ xuất sắc nhất với The Danish Girl (2015). Nhưng sau đó, các dự án của cô như Jason Bourne (2016), Tulip Fever (2017), Tomb Raider (2018) đều không tạo được dấu ấn. Dự án được đánh giá cao hiếm hoi sau Oscar là The Green Knight (2021).

Kim Basinger: Minh tinh một thời sống trong sợ hãi

Kim Basinger - nữ diễn viên nổi danh với các bộ phim như Never Say Never Again hay 9½ Weeks - từng giành tượng vàng Nữ phụ xuất sắc nhất với L.A. Confidential (1998). Nhưng sau chiến thắng, bà dần rút lui khỏi Hollywood, vướng vào cuộc ly hôn ồn ào với Alec Baldwin và vụ tranh chấp quyền nuôi con gái Ireland.

Năm 2022, Basinger công khai việc mình sống nhiều năm với chứng ám ảnh sợ không gian công cộng (agoraphobia) - một rối loạn lo âu khiến bà không dám rời khỏi nhà. "Tôi phải học lại cách lái xe. Không dám đi ăn tối. Miệng luôn khô, người run rẩy, kiệt sức triền miên", bà kể.