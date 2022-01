Nữ chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất xô xát với chồng, 1 người tử vong

Ngoài hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ đã xác định được bị can, nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu còn bị tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.