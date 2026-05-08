Nụ cười trở lại với bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man sau một tuần điều trị tích cực
Video Sức khỏe

Nguyễn Anh
08/05/2026 16:36 GMT+7

Sáng 8.5, Đoàn công tác do PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm bé trai và tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man đã có chuyển biến kỳ diệu.

Sau tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sức khoẻ bé trai 2 tuổi bị bạo hành đã được cải thiện. Bé đã có thể nói, có thể cười.

Mặc dù vậy, Theo ThS-BS-CKII Tạ Huy Cần, bệnh nhi vẫn cần theo dõi sát sao tình trạng chấn thương tụy và phổi. Dù đã có thể tự thở không cần hỗ trợ ô xy, bé vẫn đang được dùng kháng sinh để dự phòng nguy cơ viêm nhiễm. Bên cạnh nỗ lực điều trị chuyên môn, các bác sĩ cũng đặc biệt chú trọng hỗ trợ tâm lý và đảm bảo chế độ dinh dưỡng để bé sớm phục hồi.

Bé đã có thể nói, có thể cười sau một tuần điều trị tích cực

Trước đó, sau khi tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị bạo hành, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt mô hình trợ giúp "một cửa" dành cho trẻ em, phụ nữ bị bạo hành, xâm hại… Mô hình này nhằm hỗ trợ đồng bộ từ điều trị y tế, chăm sóc tâm lý đến phối hợp cơ quan chức năng và hỗ trợ pháp lý.

