Nụ cười trở lại với chàng tiền vệ xuất sắc

Chiều 10.3 trên sân bóng Trường ĐH Nha Trang, Trường CĐ FPT Polytechnic đã có trận đấu thăng hoa khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Dù tên của Trần Minh Thảo không hiện lên bảng điện tử, nhưng những đóng góp lớn cho lối chơi chung của Thảo được ghi nhận xứng đáng, khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trần Hữu Đông Triều, Minh Thảo là "con thoi" hoạt động bền bỉ bên hành lang phải. Khả năng đi bóng lắt léo, tốc độ và những đường tạt có độ sát thương cao của chàng tiền vệ biên sinh năm 2003 này đã mở ra nhiều không gian tấn công cho đội Trường CĐ FPT Polytechnic. Bên cạnh những bước chạy thoăn thoắt, điều khiến khán giả nhớ đến Thảo chính là mái tóc nhuộm cá tính và chiếc băng dán bên tai trái. Được biết mái tóc nhuộm vàng là "vía may mắn" của Thảo khi tham gia các giải đấu. Còn về tấm băng dán trên tai, đó là cách mà anh giữ lại chút cá tính riêng, để che chiếc khuyên tai không thể tháo ra được. Chi tiết nhỏ ấy phần nào phác họa nên một Minh Thảo đầy chất nghệ sĩ nhưng cũng rất kỷ luật trên sân cỏ.

Minh Thảo (giữa) được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ẢNH: DUY ANH

Ít ai biết rằng trước khi trở thành sinh viên ngành tổ chức sự kiện của Trường CĐ FPT Polytechnic, Minh Thảo từng có thời gian ăn tập với đội trẻ TP.HCM - nơi nuôi dưỡng giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của chàng trai gốc Bình Dương (nay là TP.HCM). Quyết định rẽ hướng sang con đường học vấn tưởng chừng đã khép lại giấc mơ sân cỏ của Thảo; thế nhưng, tại TNSV VN, anh đã tìm thấy bầu không khí mới, nơi mà áp lực thành tích nhường chỗ cho niềm hạnh phúc được cống hiến thuần túy.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Thảo chia sẻ: "Em từng có những năm tháng ăn tập chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi. Và khi chuyển sang môi trường sinh viên và được chơi bóng đá, em cảm thấy mình như được tìm lại chính bản thân mình. Sân chơi này cũng rất lớn, quy mô và cạnh tranh đầy căng thẳng, nhưng đã mang lại cho em sự nhiệt huyết của tuổi niên thiếu mà bấy lâu nay em hằng tìm kiếm". Với Thảo, việc vừa đi học, vừa được khoác áo đội tuyển trường tranh tài ở sân chơi bóng đá lớn nhất dành cho sinh viên toàn quốc khiến cuộc sống của một sinh viên năm cuối trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 23, sau những ngã rẽ của cuộc đời, chàng sinh viên Trường CĐ FPT Polytechnic cuối cùng đã tìm thấy một sân chơi để thỏa mãn đam mê, nơi anh có thể "cháy" hết mình mà không chịu những áp lực khác. Với Thảo, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được xỏ giày ra sân, nghe tiếng hò reo của khán giả và chiến đấu vì màu cờ sắc áo của ngôi trường mình đang theo học. "Em từng đăng quang trong màu áo đội bóng nhà trường ở những giải đấu sân 7 trước đây. Giờ đây, em muốn tiếp tục giành chức vô địch giải TNSV VN cùng các đồng đội, để lưu lại một kỷ niệm tuyệt đẹp thời sinh viên".