Nữ đại sứ du lịch bị đồn ‘chơi pickleball lây bệnh cho 22 người’: Chuyển công an xác minh

Ngày 5.10, thông tin từ UBND xã Lao Bảo cho biết đã tiếp nhận đơn của chị L.T.Y.N (24 tuổi, trú tại xã Lao Bảo) trình báo về việc bị đăng tải, chia sẻ thông tin mà chị cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Sau khi xem xét nội dung đơn trình báo của chị N., UBND xã Lao Bảo đã có văn bản chuyển đơn đến cơ quan Công an xã Lao Bảo để kiểm tra, xác minh, thụ lý và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Trong đơn trình báo, chị N. cho biết vào ngày 4.10 đã phát hiện tài khoản Facebook có tên "Khun Win" công khai đăng tải một bài viết có nội dung liên quan và ám chỉ đến chị.

Các tin nhắn lan truyền được gửi kèm với hình ảnh, trang cá nhân Facebook của chị N. ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cụ thể, tài khoản Facebook "Khun Win" đăng tải hình ảnh kèm nội dung cho rằng nữ đại sứ du lịch đi đánh pickleball lây bệnh cho nhiều người.

Bài viết được đăng tải công khai trên Facebook và có người khác tương tác, bình luận.

Theo chị N., các thông tin trên ám chỉ đến chị.

Ngoài các bằng chứng liên quan đến tài khoản "Khun Win", chị N. còn cung cấp thêm các đoạn tin nhắn lan truyền về việc chị "chơi pickleball và lây nhiễm bệnh cho 22 người" kèm hình ảnh và trang Facebook cá nhân của chị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị N. bày tỏ bức xúc: "Tôi sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Nẵng đã 6 - 7 năm qua, vì công việc nên một năm tôi chỉ về quê một lần vào dịp tết. Tôi không rõ động cơ nào và từ đâu lại có tin đồn như thế khiến ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của tôi cũng như bố mẹ tôi ở nhà".