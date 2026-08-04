Nữ diễn viên gen Z: Từ vai công chúa phim lịch sử đến 'tiểu tam' phim giờ vàng

Nếu ở Huyền tình Dạ Trạch, nữ diễn viên Lê Trần Thanh Tâm ghi dấu với hình ảnh công chúa Tiên Dung dịu dàng, cao quý và giàu lòng trắc ẩn thì đến Dưới ô cửa sáng đèn, cô lại khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" với vai Trang - cô gái vô tình trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân đang rạn nứt của Dương và Diệu.

Hai vai diễn mang màu sắc khác nhau không chỉ cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật mà còn đánh dấu bước trưởng thành đáng chú ý của một gương mặt gen Z trên màn ảnh Việt.

Vai nữ chính công chúa Tiên Dung do Lê Trần Thanh Tâm đóng trong phim lịch sử Huyền tình Dạ Trạch ẢNH: ĐPCC

Hai vai diễn mang màu sắc khác nhau của Lê Trần Thanh Tâm

Lê Trần Thanh Tâm hiện là sinh viên năm cuối Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù tuổi nghề còn khá mới, nữ diễn viên đã sớm có cơ hội đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh cổ trang Huyền tình Dạ Trạch của đạo diễn Tôn Nguyễn, ra rạp dịp Tết Bính Ngọ. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, một trong những câu chuyện tình nổi tiếng của văn hóa dân gian Việt Nam.

Trong phim, Thanh Tâm vào vai công chúa Tiên Dung - biểu tượng của sự tự do, nhân hậu và dám vượt qua lễ giáo để sống với tình yêu. Vai diễn đòi hỏi sự đài các, tiết chế và thần thái cổ trang. Với ngoại hình sáng cùng tạo hình đẹp, cô nhận được nhiều lời khen và trở thành gương mặt trẻ được chú ý.

Ở phim Dưới ô cửa sáng đèn lại là phép thử hoàn toàn khác. Trang xuất hiện khi cuộc hôn nhân của Dương và Diệu rơi vào khủng hoảng. Là đồng nghiệp trẻ, luôn ở cạnh Dương trong lúc anh tổn thương, Trang dần bước vào mối quan hệ đầy tranh cãi và nhanh chóng bị gắn với hình ảnh "tiểu tam".

Lê Trần Thanh Tâm tạo ấn tượng với vai "tiểu tam" trong phim Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Điểm đáng chú ý là Thanh Tâm không xây dựng Trang như một nhân vật phản diện đơn thuần. Cô thể hiện đây là một cô gái có nhiều giằng xé, yếu đuối, nhận ra sai lầm và lựa chọn rời đi. Chính cách thể hiện nhiều lớp tâm lý giúp nhân vật có chiều sâu hơn.

Sự nhập vai ấy cũng kéo theo phản ứng mạnh từ khán giả. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bức xúc với Trang, đặc biệt sau đoạn giới thiệu tập cuối có cảnh Dương ôm Trang. Khi tập cuối phát sóng, cảnh quay này đã được cắt bỏ nhưng nhân vật vẫn là tâm điểm tranh luận.

Thanh Tâm thừa nhận cô không lường trước phản ứng dữ dội của khán giả. Ban đầu, nữ diễn viên cũng lo lắng khi nhận vai vì sợ bị đóng khung trong hình tượng người thứ ba. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kịch bản và trao đổi với đạo diễn, cô quyết định thử sức vì nhìn thấy chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Đặt Tiên Dung và Trang cạnh nhau có thể thấy rõ sự trưởng thành của Lê Trần Thanh Tâm. Một bên là hình tượng chuẩn mực, đài các của dòng phim lịch sử; một bên là cô gái hiện đại với nhiều mâu thuẫn nội tâm. Nữ diễn viên cũng cho biết cô không muốn đóng khung bản thân trong kiểu nhân vật "một màu".