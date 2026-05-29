Nữ diễn viên là con gái nuôi NSND Ngọc Giàu, tiết lộ thay đổi khi làm mẹ

Ngọc Hoa sinh năm 1993, gây ấn tượng bởi nét duyên dáng, hài hước. Cô từng tham gia Cười xuyên Việt. Tại đây, nữ diễn viên được NSND Ngọc Giàu nhận làm con nuôi. Sau cuộc thi đó, cô tiếp tục thử sức ở Học viện danh hài, giành quán quân chung cuộc. Trong sự nghiệp, Ngọc Hoa từng góp mặt trong các tác phẩm như Gia đình cục súc, Thỏ ơi...

Từng bước ra từ Học viện danh hài, Ngọc Hoa xây dựng cho mình phong cách diễn xuất tự nhiên, giàu năng lượng. Mới đây, khi góp mặt trong Vitamin hạnh phúc, nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh này thông qua những vai diễn vui tươi. Chính sự tương đồng giữa tính cách ngoài đời và nhân vật giúp con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu tạo được sự kết nối với khán giả.

Trong mỗi sản phẩm, nhân vật của diễn viên Ngọc Hoa không chỉ mang đến tiếng cười mà còn góp phần truyền tải những thông điệp nhẹ nhàng về cách ứng xử trong gia đình và cuộc sống. Với nữ diễn viên, giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc giúp khán giả thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tiếp nhận những bài học gần gũi thông qua các tình huống quen thuộc.

Dù tham gia một sitcom dài hơi, Ngọc Hoa vẫn giữ được sự tươi mới nhờ cách tiếp cận vai diễn gần với đời sống thực tế. Thay vì gò bó trong khuôn mẫu, nữ diễn viên lựa chọn thể hiện nhân vật bằng chính sự năng động, vui vẻ vốn có của mình. Điều này không chỉ giúp vai diễn trở nên tự nhiên mà còn tạo nên màu sắc riêng trong từng phân đoạn.

Không chạy theo những hình ảnh quá nặng nề về tâm lý, diễn viên Ngọc Hoa ưu tiên lựa chọn các vai diễn mang tính giải trí cao. Với nữ diễn viên, tiếng cười là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kết nối với khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại nhiều áp lực. Tuy vậy, nữ diễn viên 9X vẫn sẵn sàng thử sức ở những dạng vai khác khi có cơ hội phù hợp để làm mới bản thân.

Cuộc sống của Ngọc Hoa ở tuổi 33

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hoa còn dành nhiều tâm huyết cho gia đình. Là một người mẹ, Ngọc Hoa chú trọng việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời xây dựng môi trường tích cực để con phát triển. Từ khi có con, nữ diễn viên cho biết bản thân có nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận về hạnh phúc, hướng đến những giá trị giản dị và bền vững hơn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hoa cũng ấp ủ thực hiện một dự án riêng như một dấu ấn cá nhân trong sự nghiệp. Dù còn nhiều điều cần chuẩn bị, nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn không ngừng nỗ lực để có thể mang đến những sản phẩm chất lượng dành tặng khán giả đã đồng hành cùng mình. Riêng với Vitamin hạnh phúc, Ngọc Hoa hy vọng vai diễn của cô sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, gần gũi, tạo nên phút giây thư giãn cho người xem.