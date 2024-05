Nữ giám đốc vụ 'chuyến bay giải cứu' tiếp tục bị truy tố trong vụ án mới

Mới đây, Viện KSND TP.Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Bích Hằng (55 tuổi, Giám đốc Công ty CP Vinamichi) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Bà Phạm Bích Hằng được dẫn giải đến tòa trong vụ án "chuyến bay giải cứu" PHÚC BÌNH

Bà Hằng chính là một trong số các bị cáo đã bị xét xử ở vụ án "chuyến bay giải cứu". Hồi tháng 7.2023, nữ giám đốc bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 20 tháng tù với cáo buộc đưa hối lộ hàng tỉ đồng để xin cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước.

Trước đó, năm 1999, bà Hằng từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã được xóa án tích.

Quay trở lại vụ án vừa bị truy tố, nội dung cho thấy, năm 2009 bà Hằng thành lập Công ty CP Vinamichi, giữ vai trò chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

Công ty Vinamichi kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có thuê xe ô tô dài hạn của nhiều người sau đó cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch.

Từ tháng 5 đến tháng 6.2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, bà Hằng bán những chiếc xe thuê cho người khác. Khi hết thời hạn thuê xe, bị can không lấy lại xe ô tô để trả cho chủ xe.

Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng nữ giám đốc đã bán 4 xe ô tô đi thuê của người khác với tổng giá trị 1,8 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 6.2022, chị N.A có một chiếc xe Toyota Camry không sử dụng đến và cho bà Hằng thuê với giá 20 triệu đồng/tháng. Sau khi ký hợp đồng, chị N.A giao xe, chìa khóa và giấy tờ xe cho bà Hằng.

Khoảng 1 tháng sau, nữ bị can tìm cách bán chiếc xe trên với giá 520 triệu đồng. Theo thỏa thuận, người mua trả trước 350 triệu đồng, bị can có trách nhiệm rút hồ sơ gốc, làm thủ tục sang tên đổi chủ trong vòng 15 ngày.

Tuy nhiên, hết thời hạn, người mua không thấy bà Hằng làm thủ tục sang tên, nên đề nghị trả xe. Hai bên hẹn gặp nhau tại một quán cà phê để trả xe, nhận lại tiền.

Hết hạn 15 ngày, không thấy Hằng làm thủ tục sang tên, người mua liên hệ trả xe. Ngay sau đó, chiếc xe tiếp tục được môi giới bán cho một người khác, với giá 390 triệu đồng.

Về phía chủ xe, quá thời hạn cho thuê nên chị N.A liên hệ đề nghị trả lại xe, nhưng không được. Vì thế, người phụ nữ làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Một trường hợp khác, bà Hằng thuê chiếc xe Kia Sedona của chị P.T từ năm 2019, với giá thuê 1,5 triệu đồng/ngày, 3 ngày thanh toán 1 lần. Nhận xe, bà Hằng cho một người khác thuê lại và yêu cầu đặt cọc 350 triệu đồng.

Thời gian sau, do không có tiền, nữ giám đốc nảy sinh ý định bán chiếc xe trên cho người khác.

Thông qua mối quan hệ xã hội, bị can bán xe cho một người chuyên mua xe cũ với giá 620 triệu đồng, nhận trước 500 triệu đồng, sau khi làm thủ tục sang tên đổi chủ mới thanh toán nốt.

Tháng 10.2022, không thấy bị can trả tiền thuê xe như thỏa thuận, chị P.T liên lạc nhưng không được. Do đó, chị này làm đơn tố giác đến cơ quan công an.