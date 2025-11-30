Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Chuyện đời chuyện nghề:

'Nữ hoàng bóng đêm' Nguyễn Bích Thủy chia sẻ bí kíp ca hát

Thiên Anh
Thiên Anh
30/11/2025 06:30 GMT+7

Soprano Nguyễn Bích Thủy, từng đoạt giải nhất cuộc thi Opera quốc tế 2002 tại Bangkok (Thái Lan) và ghi dấu ấn qua các vai diễn Nữ hoàng bóng đêm (vở 'Cây sáo thần' của W.A.Mozart), Gilda (vở 'Rigoletto' của G.Verdi)…, vừa ra mắt sách 'Khoa học & Nghệ thuật ca hát' (NXB Thế giới và Omega ấn hành).

Trong sách, nghệ sĩ Bích Thủy cho rằng dạy hát không phải là truyền khẩu hay sao chép khuôn mẫu mà là quá trình quan sát, lý giải và điều chỉnh dựa trên nền tảng khoa học. Và chị đã "mềm hóa", cố gắng giải thích các yếu tố chuyên môn, kỹ thuật bằng chính vai trò ca sĩ biểu diễn lẫn nhà sư phạm, sao cho người quan tâm có cách tiếp cận thanh nhạc cổ điển vừa chuyên sâu mà thấy gần gũi, vừa khoa học, bài bản nhưng vẫn đầy cảm xúc nghệ thuật. 

Vì thế sách được kỳ vọng là cẩm nang chuẩn mực cho sinh viên thanh nhạc, giảng viên, cũng như những người yêu thích opera.

'Nữ hoàng bóng đêm' Nguyễn Bích Thủy chia sẻ bí kíp ca hát- Ảnh 1.

Nghệ sĩ opera Nguyễn Bích Thủy trong buổi ra mắt sách tại TP.HCM 

ẢNH: T.A

Nghệ sĩ Nguyễn Bích Thủy tốt nghiệp thạc sĩ biểu diễn opera tại Korea National University of Arts (Hàn Quốc), nhận học bổng của Vienna University of Music and Performing Arts (Áo) theo chương trình ASEA UNINET năm 2009, từ đây mở ra chặng đường nghiên cứu và biểu diễn tại châu Âu. Chị hiện sinh sống và làm việc ở Áo, song vẫn gắn bó với hoạt động giảng dạy, biểu diễn, truyền cảm hứng về opera tại Việt Nam.

