Nữ sinh cần giúp đỡ để vượt qua trọng bệnh

"K HI NÀO NHÌN THẤY ĐƯỢC, EM SẼ…"

Một chiều tháng 3, thành phố bất ngờ đổ cơn mưa trái mùa. Trong căn phòng trọ nhỏ cuối con hẻm đường Cây Cám (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), Trần Đặng Như Quỳnh đang chống chọi với cơn sốt cao gần 40 độ sau những đợt điều trị kéo dài. Mái tóc dài ngày nào của Quỳnh đã rụng hết, đôi mắt một thời bừng sáng khát vọng tuổi trẻ nay đã chìm vào bóng tối vì biến chứng bệnh. Thế nhưng, điều khiến người đối diện bất ngờ chính là sự lạc quan và nụ cười an hòa luôn hiện diện trên môi của cô gái trẻ. Trong câu chuyện của Quỳnh, câu nói được lặp lại nhiều lần: "Khi nào nhìn thấy được, em sẽ…", như một lời hẹn với tương lai, dù trong nghịch cảnh vẫn tràn đầy hy vọng.





Quỳnh và mẹ trong căn phòng trọ ẢNH: BẢO THIÊN

Căn phòng trọ của gia đình Quỳnh chỉ rộng vài mét vuông nhưng rất gọn gàng. Xung quanh là những bao quần áo may gia công chất cao, nhưng sàn nhà vẫn sạch sẽ, không có bụi vải. Mẹ của Quỳnh, bà Đặng Hồng Lệ, có tiền sử ung thư tuyến giáp, vừa tiếp khách vừa liên tục lau dọn. "Quỳnh bị dị ứng bụi rất nặng nên tôi luôn phải lau nhà cho sạch để con dễ thở", bà nói.

Hằng ngày, người mẹ ngồi bên chiếc máy may cũ, làm từng công đoạn gia công quần áo với tiền công khoảng 2.000 đồng/sản phẩm. Công việc tỉ mỉ kéo dài từ sáng đến khuya nhưng thu nhập ít ỏi. Cha của Quỳnh là thợ mộc, công việc bấp bênh khi có khi không, nhiều khi thất nghiệp dài ngày. Trong căn phòng trọ nhỏ ấy, nỗi lo cơm áo dường như luôn chờ chực ngay ngoài cửa.

Ít ai biết trước khi bệnh tật ập đến, Quỳnh đã học tại Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) và đạt thành tích xuất sắc. Biến cố đầu tiên xảy ra vào năm 2015 khi Quỳnh được chẩn đoán suy tủy cấp độ 2. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe vừa ổn định phần nào thì năm 2022, một tai nạn giao thông khiến cô liệt 2 chân. Những tưởng như vậy đã là tận cùng của thử thách, nhưng đầu năm 2025, khi chỉ còn 6 tháng nữa là Quỳnh tốt nghiệp, hàng loạt biến chứng nghiêm trọng tiếp tục xuất hiện: suy tim, tắc mạch phổi, nhiễm trùng huyết và lupus ban đỏ. Những lần nhập viện nối tiếp nhau và rồi, Quỳnh dần mất đi thị lực. Hiện cô đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM).

Tác giả bài viết và Quỳnh ẢNH: BẢO THIÊN

"M ỖI NGÀY ĐƯỢC SỐNG LÀ MỘT MÓN QUÀ"

Sau thời gian chạy chữa, nguồn lực của gia đình Quỳnh đã cạn kiệt. Trước đây, một tờ báo từng đăng tải hoàn cảnh của cô và bạn đọc đã hỗ trợ trực tiếp tiền viện phí. Đại diện báo cũng đã đến tận bệnh viện để đóng tiền điều trị cho cô. Tuy nhiên, bên cạnh sự sẻ chia quý giá từ cộng đồng, gia đình Quỳnh đã phải đối diện một nỗi đau khác. Một số trang mạng tự ý sử dụng hình ảnh và câu chuyện của cô để đăng tải lời kêu gọi giúp đỡ, nhưng thông tin tài khoản tiếp nhận lại không thuộc về gia đình. Sự việc này không chỉ gây hiểu lầm đáng tiếc trong dư luận mà còn vô tình tạo thêm áp lực và tổn thương cho những người thân vốn đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhắc đến điều này, bà Lệ vẫn không giấu được sự nghẹn ngào.

Kết quả học tập xuất sắc của Như Quỳnh ẢNH: BẢO THIÊN

Dù bệnh tật đau đớn, năm học 2024 - 2025, Như Quỳnh vẫn rất cố gắng với kết quả học tập xuất sắc ẢNH: BẢO THIÊN

Gia đình Quỳnh cho biết, trước mắt cô cần tiếp tục phác đồ điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cứ 2 tuần phải thực hiện một đợt điều trị, kéo dài liên tục trong 3 tháng. Chi phí tiền thuốc cho một liệu trình lên đến 150 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình sống bằng nghề may gia công chỉ được vài nghìn đồng mỗi sản phẩm và khoản thu nhập nhỏ nhoi bấp bênh từ nghề mộc của người cha.

Điều khiến chúng tôi khâm phục là trong hơn 2 tiếng trò chuyện, Quỳnh không nói nhiều về nỗi đau. Cô nói về trải nghiệm bệnh tật và nghiệm ra giá trị của sự sống, của tình yêu thương. "Em nghĩ mỗi ngày mình còn sống đã là một món quà. Nếu ngày mai không còn nữa thì hôm nay phải sống cho thật trọn vẹn", Quỳnh chia sẻ.

Giữa tất cả những điều đó, có một ước mơ Quỳnh luôn nhắc đi nhắc lại. "Khi nào nhìn thấy được, em sẽ tiếp tục học để trở thành một bác sĩ giỏi", với niềm hy vọng ngày nào đó, nếu đôi mắt có thể lại mở ra, cô gái trẻ ấy vẫn muốn quay trở lại với con đường y khoa từng theo đuổi, để đồng hành và chữa bệnh cho người khác, như cách cô vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật của chính mình.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ nữ sinh viên Trần Đặng Như Quỳnh. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Như Quỳnh trong thời gian sớm nhất.