Nữ sinh lớp 11 chặn liên lạc với gia đình sau tin nhắn 'con đã xin được việc'

Ngày 29.9, ông Trần Mỹ Hà (ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) cho biết gia đình đã trình báo công an về việc con gái Trần Ngọc Ánh (16 tuổi, nữ sinh lớp 11, Trường THPT Đồng Xoài) bất ngờ mất liên lạc, nghi bị dụ dỗ.

Theo ông Hà, sáng 27.9, sau giờ tan học, Ánh xin phép đi ăn với bạn và được gia đình đồng ý. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình không thể liên lạc và không thấy em về nhà.

Tìm kiếm nhiều nơi không thấy, gia đình đến quán ăn của Ánh cùng bạn ăn trước đó và xin kiểm tra camera thì phát hiện em đã lên xe ô tô của người lạ mặt. Lo sợ có dấu hiệu bất thường, gia đình đã trình báo Công an phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Sau khi xác minh, công an đã liên hệ tài xế chiếc ô tô chở Ánh và người này xác nhận đã đưa Ánh ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trên đường đi, Ánh nói với tài xế rằng bay ra Hà Nội sẽ có người đón.

Đến sáng 28.9, Ánh gửi một tin nhắn ngắn cho mẹ: "Mẹ không phải lo cho con, con đã xin được việc làm rồi". Sau tin nhắn này, mọi cuộc gọi từ số của gia đình đều bị chặn, chỉ số lạ gọi đến mới đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Trần Ngọc Ánh trước khi rời khỏi gia đình và cắt liên lạc ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Đáng chú ý, sau khi gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, Ánh bất ngờ nhắn tin yêu cầu mẹ gỡ các bài viết về việc mình 'mất tích'. Gia đình lập tức gọi lại nhưng điện thoại chỉ đổ chuông, không có người nghe.

Ông Hà lo lắng: "Chúng tôi nghi ngờ người đang cầm điện thoại không phải con gái mình. Gia đình sợ rằng Ánh có thể đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào môi trường nguy hiểm. Ai có thông tin về cháu, xin vui lòng liên hệ gia đình qua số 0961.855.579".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Đồng Xoài cũng xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp, làm việc với gia đình để nhanh chóng tìm kiếm cháu bé.

Hiện vụ việc được Công an phường Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, tìm kiếm.