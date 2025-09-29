Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nữ sinh lớp 11 chặn liên lạc với gia đình sau tin nhắn 'con đã xin được việc'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/09/2025 09:50 GMT+7

Gia đình hoảng hốt khi nữ sinh lớp 11 tại Đồng Nai bất ngờ biến mất, chỉ để lại vài tin nhắn lạ, mọi liên lạc bị chặn, chưa rõ tung tích.

    Ngày 29.9, ông Trần Mỹ Hà (ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) cho biết gia đình đã trình báo công an về việc con gái Trần Ngọc Ánh (16 tuổi, nữ sinh lớp 11, Trường THPT Đồng Xoài) bất ngờ mất liên lạc, nghi bị dụ dỗ.

    Theo ông Hà, sáng 27.9, sau giờ tan học, Ánh xin phép đi ăn với bạn và được gia đình đồng ý. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, gia đình không thể liên lạc và không thấy em về nhà.

    Tìm kiếm nhiều nơi không thấy, gia đình đến quán ăn của Ánh cùng bạn ăn trước đó và xin kiểm tra camera thì phát hiện em đã lên xe ô tô của người lạ mặt. Lo sợ có dấu hiệu bất thường, gia đình đã trình báo Công an phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

    Sau khi xác minh, công an đã liên hệ tài xế chiếc ô tô chở Ánh và người này xác nhận đã đưa Ánh ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trên đường đi, Ánh nói với tài xế rằng bay ra Hà Nội  sẽ có người đón.

    Đến sáng 28.9, Ánh gửi một tin nhắn ngắn cho mẹ: "Mẹ không phải lo cho con, con đã xin được việc làm rồi". Sau tin nhắn này, mọi cuộc gọi từ số của gia đình đều bị chặn, chỉ số lạ gọi đến mới đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

    Nữ sinh lớp 11 chặn liên lạc với gia đình sau tin nhắn 'con đã xin đượcviệc' - Ảnh 1.

    Trần Ngọc Ánh trước khi rời khỏi gia đình và cắt liên lạc

    ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

    Đáng chú ý, sau khi gia đình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, Ánh bất ngờ nhắn tin yêu cầu mẹ gỡ các bài viết về việc mình 'mất tích'. Gia đình lập tức gọi lại nhưng điện thoại chỉ đổ chuông, không có người nghe.

    Ông Hà lo lắng: "Chúng tôi nghi ngờ người đang cầm điện thoại không phải con gái mình. Gia đình sợ rằng Ánh có thể đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào môi trường nguy hiểm. Ai có thông tin về cháu, xin vui lòng liên hệ gia đình qua số 0961.855.579".

    Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Đồng Xoài cũng xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp, làm việc với gia đình để nhanh chóng tìm kiếm cháu bé.

    Hiện vụ việc được Công an phường Đồng Xoài phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, tìm kiếm.

    Tin liên quan

    Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với gia đình

    Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với gia đình

    Nam sinh trường nghề ra khỏi nhà, rồi mất liên lạc với người thân nhiều ngày. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp nên trình báo công an hỗ trợ tìm kiếm.

    Bé 10 tuổi ở TP.HCM ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình

    Khám phá thêm chủ đề

    nữ sinh lớp 11 Đồng Nai phường Đồng Xoài mất tích cắt liên lạc TP.HCM
    Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Podcast Bạn đọc Rao vặt
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận