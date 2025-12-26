Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nữ sinh lớp 8 đánh nữ sinh lớp 6: 'Bồ tao sao mày tỏ tình'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/12/2025 18:29 GMT+7

Một clip đăng trên mạng xã hội hơn 1 giờ đã có hàng trăm người vào bình luận, thể hiện sự bức xúc với hình ảnh nữ sinh lớp 8 liên tục chửi thề và nắm đầu nữ sinh lớp 6 đánh. Sự việc diễn ra tại TP.HCM.

Trưa 26.12, trên mạng xã hội đăng tải clip dài hơn 1 phút, với hình ảnh 3 học sinh đứng nói chuyện. Sau đó, 1 nữ sinh đã nắm tóc người đối diện đánh, miệng liên tục chửi thề. Nữ sinh còn lại thì can ngăn.

TP.HCM: Nữ sinh lớp 8 đánh nữ sinh lớp 6: Bồ tao sao mày tỏ tình - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 8 nắm tóc nữ sinh lớp 6 đánh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nội dung phản ánh trên mạng nêu: "Lại vừa xảy ra bạo lực học đường tại Trường THCS P.N - Bà Rịa... Bé bị đánh là cháu mình tên T.K, học lớp 6A1, còn đứa đánh tên H.N.T.V lớp 8A4...''.

Kèm theo nội dung phản ánh là đoạn clip dài hơn 1 phút. Xem clip nghe rất rõ nữ sinh lớp 8 liên tục dùng lời lẽ tục tĩu hỏi nữ sinh lớp 6 nhiều câu như "Mày tỏ tình với ai?, "Mày biết nó bồ tao sao mày còn tỏ tình"…

TP.HCM: Nữ sinh lớp 8 đánh nữ sinh lớp 6: Bồ tao sao mày tỏ tình - Ảnh 2.

Nữ sinh lớp 8 nhiều lần đá nữ sinh lớp 6 sau khi bị nắm tóc giật ngã xuống nền gạch

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Clip dài hơn 1 phút nhưng cho thấy có đến 3 lần nữ sinh lớp 8 nắm tóc nữ sinh lớp 6 và đấm đá túi bụi.

Trước khi ngừng đánh bạn cùng trường, nữ sinh lớp 8 nói "lần này tao cảnh cáo mày nha". Tiếp đó, nữ sinh này đe dọa "mày về có méc ba mẹ mày không? Mày chắc chưa, về không có méc người lớn nha"…

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên chiều 26.12, một lãnh đạo UBND phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết vụ việc nữ sinh lớp 8 đánh nữ sinh lớp 6 cùng trường được Trường THCS P.N xử lý.

Nhà trường đã mời phụ huynh 2 nữ sinh lên làm việc, có lập biên bản vụ việc. UBND phường Bà Rịa cũng yêu cầu cơ quan đoàn thể và Công an phường tiếp tục xử lý theo quy định.

