Nữ sinh nghèo chông chênh ước mơ vào đại học, mong được giúp đỡ

Lan sống cùng bà nội, cha mẹ, anh trai và em gái trong căn nhà chật chội ở hẻm 388 Nguyễn Văn Cừ nối dài, P.Tân An, TP.Cần Thơ. Nhà đông người nhưng rất ít tiếng cười vì nỗi đau bệnh tật, áp lực mưu sinh và những ước mơ dang dở.

Trần Thanh Long (22 tuổi, anh trai của Lan) mắc bệnh đường ruột khiến cơ thể không thể hấp thụ dinh dưỡng. Hiện Long chỉ nặng khoảng 22 kg, trông như đứa trẻ, gương mặt hốc hác, da xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dai dẳng. Nhắc đến việc học, Long rưng rưng tiếc nuối cho ước mơ lớn nhất cuộc đời mình đã vỡ tan. Long cho biết sau thời gian dài cầm cự, đầu năm học lớp 12, bệnh tình trở nặng khiến Long phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau điều trị, Long vẫn cố gắng học để hoàn thành chương trình THPT, nhưng sức khỏe suy kiệt nên phải nghỉ học giữa chừng.

Ngoài giờ học, Lan phụ mẹ bán bánh mì ẢNH: DUY TÂN

"Phải nghỉ học, em đau lòng lắm. Em không muốn Lan trải qua cảm giác đó. Nếu Lan nghỉ học thì rất tội nghiệp và bản thân em cũng rất có lỗi", Long nói và cho biết mỗi tuần gia đình phải đưa Long đến Bệnh viện Trường ĐH Y dược Cần Thơ truyền đạm và các dưỡng chất để duy trì sự sống. Chi phí thuốc men, viện phí kéo dài bào mòn kinh tế gia đình vốn đã chật vật.

Thế nhưng nỗi lo của gia đình không chỉ có vậy. Bà nội của Lan năm nay 75 tuổi, nay ốm mai đau. Ngoài tình thương dành cho con cháu, bà chẳng biết giúp đỡ gì hơn. Em gái của Lan năm nay 4 tuổi, tới đây cũng cần tiền trang trải việc học. Thời gian qua, tiếng ho dồn dập của anh trai, những tính toán về bữa cơm hằng ngày của cha mẹ… không còn xa lạ với Lan. Nhưng giờ đây, Lan thấy lòng nặng nề hơn bởi những suy nghĩ ngổn ngang, rối bời: "Em rất lưỡng lự về việc đi học tiếp. Không phải vì em không có quyết tâm mà vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tiền ăn uống, thuốc thang nhiều lúc còn thiếu thì làm sao em có thể học đường dài".

Cha mẹ Lan là ông Trần Việt Thanh (50 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) rất muốn Lan được học tiếp và đang cố gắng từng ngày để giúp con thực hiện ước mơ. Ông bà làm việc không ngày nghỉ, dành dụm từng đồng. Tuy nhiên, công việc quá bấp bênh, nhiều mối lo toan cùng lúc nên nỗi sợ Lan phải đứt gánh giữa đường luôn thường trực trong suy nghĩ cả gia đình.

Anh trai Lan rất mong em mình được học tiếp để có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo ẢNH: DUY TÂN

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Trần Thanh Lan, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Thanh Lan; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Lan trong thời gian sớm nhất.

Ông Thanh mở tiệm hớt tóc nhỏ tại nhà. Khách chủ yếu là người thân thuộc, lớn tuổi nên không có nhiều. "Sống ở đây, thấy sinh viên đi học qua lại, tôi rất mong các con mình cũng được như vậy. Nhưng bây giờ gia đình lo cái ăn còn khó…", ông Thanh xót xa nói. Hằng ngày bà Phượng đẩy xe bánh mì ra đường Nguyễn Văn Cừ bán từ 14 giờ đến gần nửa đêm. Thời điểm này mùa mưa, khách vắng nên thu nhập bấp bênh. "Nhiều lúc bán bánh xong, đếm tiền mà không biết ngày mai lấy đâu đóng viện phí cho con nữa", bà Phượng chạnh lòng.

Lan sống trong khó khăn, thiệt thòi nên sớm biết phụ giúp gia đình. Không chỉ lo dọn dẹp nhà cửa, Lan còn phụ chăm anh trai khi bệnh nặng và phụ mẹ bán bánh mì. Bà Phượng tâm sự: "Có những hôm đi học về, chưa kịp thay áo dài, Lan đã ra phụ tôi cắt chả, chuẩn bị rau, nhóm lò nướng bánh. Lan hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi gì ngoài việc học".

Lan khát khao theo học ngành truyền thông đa phương tiện, lĩnh vực em yêu thích ẢNH: DUY TÂN

Lúc này, khi sức khỏe ổn lại, anh trai của Lan cũng cố gắng phụ giúp gia đình để em gái có thể nuôi ước mơ học đại học. Công việc của Long là đăng bài bán hàng online, trả lời tin nhắn khách hàng. "Anh hai luôn động viên em học tiếp đại học, dù thế nào cũng không được bỏ cuộc. Muốn đỡ đần cho cha mẹ sau này, chỉ có việc học", Lan nghẹn ngào nhắc lại lời dặn của anh.

Lan cho biết em rất khát khao theo học ngành truyền thông đa phương tiện. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khiến cô học trò nghèo phấn khởi, nhưng nghĩ tới học phí bậc đại học thì em lại chùn lòng. Cô Kim Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D3, Trường THPT An Khánh, cho biết: "Lan hiền, ít nói và rất chăm học. Em có ý thức vươn lên và luôn cố gắng trong học tập dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mong các nhà hảo tâm sẽ chung tay nâng đỡ vì Lan đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua".