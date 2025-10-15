Nữ thanh niên và sáng kiến đầy ý nghĩa

Sát cánh cùng thanh niên qua những ngày hội

Chị Đỗ Thị Ngọc Duy, hiện là Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ. Trên cương vị của mình, chị để lại nhiều dấu ấn với sáng kiến Ngày hội thanh niên Cần Thơ - Youthfest. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023 với chủ đề "văn hóa - khởi nghiệp - hội nhập", lập tức đã gây ấn tượng đẹp cho giới trẻ bởi nội dung đa dạng, hấp dẫn.

Chị Đỗ Thị Ngọc Duy, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ, có sáng kiến tổ chức Ngày hội thanh niên Cần Thơ - Youthfest với nhiều chủ đề bổ ích khác nhau ẢNH: THANH DUY

Điều thú vị là mỗi lĩnh vực trong chủ đề của ngày hội được tổ chức theo một dạng không không gian. Theo đó, không gian văn hóa gắn với liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm toàn thành phố; không gian khởi nghiệp trưng bày các sản phẩm OCOP, ý tưởng làm giàu của thanh niên cùng với talkshow, tập huấn cho các bạn trẻ tư duy sáng tạo, chuyển đổi số. Trong khi đó, không gian hội nhập gồm cuộc thi tiếng Anh, chương trình đối thoại và giao lưu sinh viên Việt Nam với các nước bạn Lào, Campuchia, Ấn Độ.

Với hình thức phong phú, ngày hội đã lan tỏa tốt và duy trì tổ chức mỗi năm một lần. Mỗi năm, chủ đề sẽ được thay đổi để tạo sức hút. Chẳng hạn như ngày hội lần thứ 2 (năm 2024) tập trung vào yếu tố "khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo". Mục đích chính là gắn kết chặt chẽ hơn giữa thanh niên với doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội. Qua đó, góp phần ươm mầm, hỗ trợ các ý tưởng, dự án lập thân lập nghiệp có cơ hội phát triển.

Bước sang lần thứ 3 (năm 2025), chủ đề được thay đổi thành "Thanh niên số - sáng tạo - hội nhập xanh". Qua sự kiện này, thanh niên có thêm những kỹ năng thích ứng linh hoạt trước xu thế chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. "Các bạn trẻ có sở thích và sở trường khác nhau. Việc tổ chức ngày hội với nhiều chủ đề, nhiều góc độ trải nghiệm sẽ thu hút được nhiều người. Vì thế, ngày hội đã tập hợp được rộng rộng rãi thanh niên tham gia", chị Duy chia sẻ.

Tâm huyết với tinh thần khởi nghiệp

Trong các chủ đề đã triển khai, khởi nghiệp là lĩnh vực được chị Duy đặt nhiều tâm huyết truyền lửa cho các bạn trẻ, kể cả ngoài khuôn khổ ngày hội. Thời gian qua chị đã tích cực hỗ trợ hội viên, thanh niên vay vốn, tìm việc, giới thiệu sản phẩm từ những bước đầu khởi nghiệp.

Ngày hội thanh niên Cần Thơ - Youthfest năm 2024 ẢNH: THANH DUY

Chị còn phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa thanh niên khởi nghiệp, tổ hợp tác thanh niên với lãnh đạo thành phố, các doanh nhân tiêu biểu để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và bày tỏ nguyện vọng làm giàu. Qua đây, việc tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng, vai trò tình nguyện của tuổi trẻ thành phố cũng ngày càng lan tỏa.

Với việc tập kết thanh niên hiệu quả, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ đã có sức trẻ và trí lực sẵn sàng thực hiện các phần việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Điển hình như trong năm nay, hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã hăng hái đăng ký tham 3 đợt hành động cao điểm "Tuổi trẻ Cần Thơ hành động vì thành phố xanh - sạch - đẹp - an toàn" chào mừng kỷ niệm 20 năm TP.Cần Thơ trực thuộc T.Ư.

Từ chuỗi hoạt động nói trên, 9 đội hình xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường và 11 mô hình tuyến hẻm văn minh được ra mắt. Ngoài ra, các bạn trẻ Cần Thơ còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân khi trồng hơn 3.000 cây xanh, bố trí 1.300 thùng rác, tổ chức 12 xe cổ động tuyên truyền, khơi thông dòng chảy và vớt rác nhiều con sông trên địa bàn. Càng ý nghĩa khi các công trình, phần việc thanh niên đều để lại giá trị lâu dài, được địa phương tiếp nhận quản lý, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Với nhiều đóng góp cho công tác thanh niên, chị Duy đã nhiều lần nhận bằng khen của T.Ư Đoàn. Mới đây, chị là 1 trong 69 gương tiêu biểu được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao "Giải thưởng 15 tháng 10" năm 2025.