Dấu mốc đáng tự hào không phải là đích đến

Sáng 29.11, chương trình vinh danh thủ khoa năm 2026 diễn ra tại UBND TP.HCM. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 13 tổ chức Chương trình "Vinh danh thủ khoa".

Năm nay, chương trình xét chọn, tuyên dương 83 gương thủ khoa tiêu biểu, trong đó có 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự lễ vinh danh có ông Lê Quốc Phong Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư...

Ông Lê Quốc Phong và chị Hồ Hồng Nguyên trao bằng khen cho các thủ khoa tại chương trình ẢNH: THANH ĐA

Phát biểu tại chương trình vinh danh thủ khoa năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong bày tỏ ấn tượng trước những kết quả, thành tích học tập và rèn luyện của các thủ khoa.

Theo ông Phong, mỗi sinh viên có một hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng điểm chung đáng trân trọng là tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng khẳng định bản thân. Những nỗ lực ấy được chứng minh bằng chính kết quả học tập, rèn luyện mà các bạn đạt được.

Chương trình vinh danh thủ khoa năm 2026 diễn ra tại UBND TP.HCM ẢNH: THANH ĐA

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhìn nhận phía sau mỗi danh hiệu đều là quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, không phải thành quả có được một cách dễ dàng. Gửi gắm đến các thủ khoa, ông mong muốn các bạn xem danh hiệu hôm nay là điểm khởi đầu, một dấu mốc đáng tự hào và đáng nhớ, thay vì xem đó là đích đến.

"Chúng tôi muốn rằng là danh hiệu này chỉ là điểm khởi đầu, đó là một dấu mốc rất đáng tự hào, rất đáng nhớ. Nhưng xin các bạn hãy biến dấu mốc này trở thành động lực, trở thành một yêu cầu cao hơn cho bản thân mình để tiếp tục nỗ lực rèn luyện, để có hành trình tốt hơn trong chặng đường sắp tới", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Niềm vinh dự của các thủ khoa ẢNH: THANH ĐA

Đối với các thủ khoa đầu ra, ông Lê Quốc Phong mong muốn dù sau khi tốt nghiệp làm việc tại bất cứ đơn vị, vị trí hay địa phương nào, kể cả ở nước ngoài, các bạn vẫn luôn dành tình cảm và sự quan tâm đối với TP.HCM, đóng góp công sức, trí tuệ và khả năng của mình cho sự phát triển của thành phố.

Ông cũng khẳng định TP.HCM luôn sẵn sàng chào đón những sinh viên xuất sắc mong muốn trở về làm việc, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Qua tiến hành khảo sát với các bạn tốt nghiệp xuất sắc năm của năm 2026, ông Phong cho biết có khoảng 200 bạn có nguyện vọng được tham gia công tác ở hệ thống chính trị TP.HCM và các địa phương khác nhau.

"Chúng tôi đang giao các sở chuyên ngành, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm bắt trên nhu cầu, nguyện vọng các bạn để bố trí, sử dụng. Trong nhóm thủ khoa ngày hôm nay, tôi cũng rất mong nếu có bạn nào quan tâm, muốn gắn bó đóng góp để thành phố phát triển, thành phố sẵn sàng đón nhận các bạn, để các bạn đóng góp trí tuệ, công sức của mình, cho sự phát triển của thành phố", Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nói.

Nữ thủ khoa bật khóc cảm ơn mẹ trong lễ vinh danh

Lê Nguyễn Thùy An thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, là 1 trong 83 gương thủ khoa được vinh danh sáng 29.11.

"Thưa toàn thể hội trường, đây chính là mẹ em. Người đã dành hơn 22 năm cuộc đời để lo lắng cho em. Và cũng chính đôi bàn tay này, mẹ đã bán từng tờ báo, chắt chiu từng đồng để lo cho em ăn học, để em có được ngày hôm nay", Thùy An xúc động chia sẻ.

Thủ khoa Lê Nguyễn Thùy An bên mẹ

ẢNH: THANH ĐA

Trong giây phút đứng trên sân khấu nhận vinh danh, Thùy An không giấu được sự xúc động khi kể về mẹ. Với nữ thủ khoa mẹ luôn là người hiện diện trong mọi hành trình, từ những lúc em khó khăn, vấp ngã, đến những khoảnh khắc em hạnh phúc vì đạt được điều mình mong muốn. Trong chương trình vinh danh thủ khoa năm 2026, Thùy An hạnh phúc vì có sự hiện diện và đồng hành của mẹ.

"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con. Vì những lúc con mệt mỏi, mẹ luôn là nơi con có thể trở về và khi con thành công, mẹ luôn là người vui cùng con nhiều nhất. Con yêu mẹ", Thùy An chia sẻ.

Thùy An cho biết Báo Thanh Niên là một trong những tờ báo mẹ cô bán chạy nhất và nhiều năm sau đó cô được xuất hiện trên chính tờ báo Thanh Niên mẹ bán năm nào.

Thùy An bên các bạn thủ khoa ẢNH: THANH ĐA

Chị Nguyễn Thị Hường mẹ của nữ thủ khoa, chia sẻ Thùy An là con đầu trong gia đình hai chị em. Ngày trước bà thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Xuân Ôn, Q.Bình Thạnh (cũ) để bán báo, sách truyện, card điện thoại... Khoảnh khắc đứng trên sân khấu vinh danh thủ khoa, nghe những chia sẻ của con chị xúc động rơi nước mắt.



Lê Nguyễn Thuỳ An khẳng định thủ khoa có thể là một danh hiệu trong một thời điểm, nhưng hành trình phía sau mới là điều minh chứng cho giá trị của danh hiệu ấy. Trong tương lai, cô mong có cơ hội học tập ở nước ngoài để mở rộng tri thức và góc nhìn của mình.

"Sau đó, mình muốn trở về, trở thành một giảng viên để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đồng thời là một chuyên viên nghiên cứu chính sách, cùng các đồng nghiệp đề xuất những chính sách thiết thực cho sự phát triển của thành phố", Thùy An nói.