Những "màu áo" mưu sinh và ước mơ về một khung hình trọn vẹn

Trong lễ tốt nghiệp mới đây tại Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), khoảnh khắc tân thủ khoa Nguyễn Thái An bước lên bục phát biểu đã chạm đến trái tim của nhiều phụ huynh, giảng viên và sinh viên có mặt tại hội trường.

An nghẹn ngào phát biểu trong lễ tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Chia sẻ tại buổi lễ, Thái An nghẹn ngào khi nhắc lại những công việc đã làm trước ngày chạm tay vào tấm bằng cử nhân: "Khi khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng, con bỗng nhớ lại hành trình mà con đã đi qua. Con nhớ chiếc áo đen khi phục vụ ở quán ăn, chiếc áo xanh lá khi con chạy Grab, chiếc áo xanh dương khi con dạy học cho các em nhỏ... và còn nhiều chiếc áo khác mà con chưa từng dám kể với ba mẹ. Bởi con biết, để con được khoác trên mình bộ lễ phục này, áo của ba mẹ đã phải sờn đi rất nhiều vì nắng mưa".

Với An, những lời chia sẻ ấy không được chuẩn bị cầu kỳ, cũng chẳng phải câu chuyện được sắp đặt để lấy nước mắt. Mà đó là những điều bản thân nam sinh đã trải qua. "Mình không dám luyện đọc bài phát biểu nhiều vì mỗi lần đọc là lại muốn khóc", An nói.

Một đoạn trong bài phát biểu của An: "Con đã từng mơ rất nhiều về thời khắc này, là lúc ba mẹ ngồi lại cùng nhau và cùng nhìn về một hướng, nơi thấy con trưởng thành, nơi ba mẹ có thể tìm thấy ý nghĩa đong đầy của 22 năm nuôi dạy. Ngày hôm nay, khi đứng tại đây và đón nhận thành quả của những năm tháng học tập, con hiểu rằng tấm bằng tốt nghiệp này không chỉ dành cho riêng con mà còn dành cho ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ vì đã luôn tin tưởng, bao dung và yêu thương con. Con mong rằng hôm nay, ba mẹ có thể tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy con trưởng thành, đạt được một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời".

An kể ba mẹ ly hôn từ khi anh chàng mới học lớp 7. Lên lớp 10, cậu bắt đầu đi làm phục vụ tại quán bún đậu mắm tôm ở Long Xuyên suốt 3 năm phổ thông. Khi lên TP.HCM nhập học, để đỡ đần gia đình, An tiếp tục thử sức với đủ nghề: từ phục vụ quán bò né, hỗ trợ livestream, đến chạy xe ôm công nghệ, dạy toán tư duy cho học sinh tiểu học…

Nam sinh cho biết suốt thời sinh viên, cậu chưa từng mở lời xin tiền mẹ vì thương mẹ vất vả. “Mẹ làm công nhân ở quê, tăng ca hết sức cũng chỉ được khoảng 200.000 đồng mỗi ngày lại còn phải lo cho em trai đang học lớp 10. Vì vậy, học phí và một phần sinh hoạt phí chủ yếu do ba chắt chiu gửi lên”, An nói.

An cùng ba mẹ và em trai trong ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Khoảnh khắc đón ba mẹ từ quê lên TP.HCM dự lễ tốt nghiệp cũng là lúc nam sinh thấm thía nhất sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. "Nhìn ba mẹ không có bộ đồ nào thực sự đẹp và mới, mình mới thấu hiểu hết những gì ba mẹ đã dành dụm để mình không phải thiếu thốn điều gì. Với mình, điều ao ước nhất trong ngày tốt nghiệp là có một tấm ảnh chụp chung đủ ba, mẹ và em trai", An bộc bạch.

Có mặt tại buổi lễ, Nguyễn Ngọc Tường Nhi (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, không giấu được sự xúc động khi lắng nghe bài phát biểu của đàn em: "Là người chị đã chứng kiến hành trình trưởng thành của An từ những ngày còn trên giảng đường cho đến khi em chính thức bước vào môi trường làm việc, mình thật sự rất xúc động. Lúc An phát biểu, cả khán phòng đều lặng đi và rất nhiều người đã khóc".

Nỗi tiếc nuối phía sau tấm bằng xuất sắc của thủ khoa

Đạt danh hiệu thủ khoa toàn trường với điểm trung bình tích lũy 3.91/4.0, ít ai biết An đã rút ngắn thời gian học đại học xuống còn 3 năm bằng cách đăng ký tới 11 môn học ngay trong học kỳ hè năm nhất. Dù từng có những đêm làm thêm đến 2–3 giờ sáng, hôm sau vẫn lên giảng đường, nam sinh chưa từng nghỉ một buổi học nào suốt 3 năm.

An tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa ẢNH: NVCC

Không có bí quyết học tập cao siêu, điểm tựa của An là sự bền bỉ và tinh thần chủ động. “Mình thường ở lại cuối giờ để hỏi bài giảng viên, thậm chí có bài tiểu luận phải gửi email trao đổi với thầy cô hơn 10 lần để hoàn thiện”, An kể.

Thế nhưng, động lực lớn nhất thúc đẩy An cố gắng học thật nhanh, thật giỏi là hy vọng kịp tốt nghiệp sớm để ông bà nội, ngoại có thể chứng kiến ngày mình trưởng thành. Ấy vậy mà biến cố ập đến dồn dập vào năm 2025. “Tháng 6, bà ngoại đột ngột qua đời, chỉ hai tháng sau, ông nội cũng ra đi. Thời điểm đó mình khóc rất nhiều, áp lực đè nặng đến mức tưởng chừng không gượng dậy nổi. Vì vậy, khi nhắc về ông bà mình cũng suýt không thể nói tiếp được nữa", An nghẹn ngào.

Hiện tại An đã có việc làm đúng chuyên ngành ẢNH: NVCC

Vượt qua biến cố bằng suy nghĩ không được phép bỏ cuộc vì phía sau vẫn còn ba mẹ và em trai kỳ vọng, An đã khép lại hành trình đại học theo cách trọn vẹn nhất. Hiện tại, tân thủ khoa đã có công việc ổn định đúng với chuyên ngành. Trong 1–2 năm tới, chàng trai dự định tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế trước khi học cao học và theo đuổi ước mơ đứng trên bục giảng.