Nước ép cần tây có thực sự giúp giải độc gan?

Tuy nhiên, gan vốn đã có cơ chế tự đào thải chất độc rất hiệu quả, vì vậy không cần phụ thuộc vào các loại nước uống được quảng cáo có khả năng thải độc, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Nước ép cần tây không thể thải độc gan

Bác sĩ Pooja Pillai, Bệnh viện Aster CMI, Bangalore (Ấn Độ), cho biết nước ép cần tây được nhiều người xem là thức uống thải độc. Tuy nhiên, khoa học chưa chứng minh loại nước này có thể làm sạch hay thải độc gan.

Dù là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng nước ép cần tây không thể phục hồi tổn thương gan Ảnh: P.H tạo từ AI

Bà Pooja Pillai cho biết gan thực hiện chức năng loại bỏ chất thải và độc tố nhờ hệ thống enzyme. Gan cũng phối hợp với thận và hệ tiêu hóa để duy trì quá trình này. Vì vậy, nước ép cần tây không thể thay thế cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể.

Dù vậy, cần tây vẫn là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Cần tây chứa nhiều nước, vitamin K, vitamin C, kali, folate và các chất chống oxy hóa. Khi ăn nguyên cây, cần tây còn cung cấp lượng chất xơ có lợi cho sức khỏe.

Bà Pillai nhấn mạnh nước ép cần tây không thể phục hồi tổn thương gan, loại bỏ độc tố, chữa gan nhiễm mỡ hay thay thế các phương pháp điều trị bệnh gan.

Lợi ích sức khỏe của nước ép cần tây

Cần tây chứa flavonoid, hợp chất có tác dụng hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào trước những tổn thương do viêm gây ra. Loại rau này cũng giàu vitamin C nên góp phần tăng khả năng chống oxy hóa cho cơ thể, theo Cleveland Clinic.

Nước ép cần tây còn giúp bổ sung nước, cung cấp nhiều dưỡng chất và có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, quá trình ép cần tây đã loại bỏ phần lớn chất xơ. Đây là thành phần quan trọng giúp tiêu hóa khỏe mạnh, ổn định đường huyết và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Ai không nên uống nước ép cần tây?

Bà Pillai cho biết người mắc bệnh thận, người đang dùng thuốc chống đông máu và người dị ứng với cần tây cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép cần tây thường xuyên.

Cần tây chứa nhiều vitamin K và một số hợp chất tự nhiên có thể ảnh hưởng đến thuốc hoặc tình trạng bệnh.

Để giữ gan khỏe mạnh, bà Pillai khuyến khích duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, uống đủ nước, tiêm phòng viêm gan theo khuyến cáo và kiểm soát tốt bệnh tiểu đường cùng mỡ máu cao.

Bà Pillai cũng lưu ý người xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, sưng phù, đau bụng dữ dội hoặc xét nghiệm chức năng gan bất thường cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị phù hợp.