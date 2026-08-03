Uống cà phê mỗi sáng, bác sĩ nói gan sẽ nhận được lợi ích này

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, làm việc tại California (Mỹ), cho biết thói quen uống cà phê mỗi sáng góp phần bảo vệ gan và cải thiện chức năng của cơ quan quan trọng này.

Sau hơn 20 năm làm việc và xem xét hơn 10.000 kết quả chụp gan, ông Sethi cho biết ông nhận thấy uống cà phê mỗi sáng mang lại nhiều lợi ích.

Dưới đây là những lý do chính để duy trì thói quen uống cà phê, theo tờ Hindustan Times.

Thói quen uống cà phê mỗi sáng có thể góp phần bảo vệ gan Ảnh: P.H tạo từ AI

Bảo vệ gan

Theo ông Sethi, cà phê là một trong những loại đồ uống tốt nhất cho sức khỏe gan.

Theo đó, người uống cà phê thường xuyên có thể giảm tới 44% nguy cơ mắc xơ gan.

Xơ gan xảy ra khi gan xuất hiện nhiều mô sẹo do tổn thương kéo dài. Tình trạng này thường bắt nguồn từ uống rượu trong thời gian dài, viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc bệnh gan nhiễm mỡ.

Khi gan bị xơ, chức năng của cơ quan này suy giảm và rất khó phục hồi hoàn toàn.

Cải thiện men gan

Ông Sethi cho biết uống cà phê đều đặn còn giúp cải thiện các chỉ số men gan.

Men gan là các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa, thải độc và tiêu hóa. Các chỉ số men gan phổ biến gồm ALT, AST, GGT và ALP.

Theo ông Sethi, việc uống cà phê thường xuyên giúp giảm nồng độ ALT và AST. Đây là 2 chỉ số quan trọng để đánh giá chức năng gan.

Ngăn ngừa gan nhiễm mỡ

Ông Sethi cho biết cà phê còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, còn gọi là NAFLD. Hiện nay, bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 3 người trưởng thành. Cà phê là 1 trong số ít đồ uống có nhiều bằng chứng lâm sàng cho thấy mang lại lợi ích đối với tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu.

Cà phê không chứa caffeine vẫn có lợi

Ông Sethi cho biết lợi ích của cà phê không chỉ đến từ caffeine.

Theo ông, các hợp chất polyphenol mới là yếu tố tạo nên phần lớn tác dụng bảo vệ gan. Nhờ đó, người uống cà phê khử caffeine vẫn cải thiện men gan tương tự người uống cà phê thông thường.

Vì vậy, cả cà phê thông thường và cà phê khử caffeine đều có thể trở thành lựa chọn có lợi cho sức khỏe gan nếu duy trì thói quen sử dụng đều đặn.

Lưu ý để tận dụng lợi ích của cà phê

Để tận dụng lợi ích của cà phê, các chuyên gia lưu ý, người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn lượng caffeine ở mức không quá 400 mg/ngày, tương đương khoảng 3 - 4 tách cà phê pha (tùy loại và cách pha). Nên uống vào buổi sáng hoặc trước 14 giờ để hạn chế ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tránh uống cà phê khi bụng đói nếu dễ bị cồn cào hoặc trào ngược dạ dày. Đồng thời, nên hạn chế thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo, vì chúng có thể làm tăng lượng calo và giảm lợi ích sức khỏe của cà phê.

Người mang thai, phụ nữ cho con bú hoặc người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp không kiểm soát nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng cà phê phù hợp.