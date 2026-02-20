Nước ép lựu và cà chua: Loại nào giúp hạ huyết áp tốt hơn?

Nước ép lựu có ưu thế hơn trong việc hạ huyết áp

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, uống khoảng 150 - 300 ml nước ép lựu mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp tâm thu khoảng 5 đến 7 đơn vị, mặc dù hiệu ứng này chỉ được quan sát thấy trong khoảng 2 tháng.

Bác sĩ tim mạch Kaustubh Dabhadkar (đang làm việc tại Mỹ) giải thích về hiệu quả hạ huyết áp tạm thời của loại nước ép này: "Lựu chứa các nitrat tự nhiên được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp làm giãn các mạch máu, từ đó có khả năng hạ huyết áp, cải thiện tuần hoàn".

Nước ép lựu và nước ép cà chua thường được nhắc tới với công dụng hạ huyết áp Ảnh: AI

Nước ép lựu cũng cung cấp các chất chống oxy hóa giúp ức chế các enzyme chuyển đổi angiotensin, một yếu tố then chốt trong việc kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, nước ép lựu là nguồn cung cấp kali tốt giúp cân bằng huyết áp, dù việc nạp quá nhiều kali có thể gây hại cho những người có vấn đề về thận.

Trong khi đó, nước ép cà chua lại có ít nghiên cứu chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, một số bằng chứng cho thấy chiết xuất cà chua chứa hợp chất lycopene có thể mang lại lợi ích cho huyết áp, đặc biệt là ở liều lượng cao. "Lycopene là một chất chống oxy hóa nổi bật, hoạt động bằng cách bảo vệ các tế bào lót trong mạch máu của chúng ta", bác sĩ Dabhadkar cho biết. Thêm vào đó, nước ép cà chua cũng rất giàu kali giúp hạ huyết áp, dù ít hơn một chút so với nước ép lựu, theo chuyên trang Health (Mỹ).

Nước ép lựu và nước ép cà chua còn mang lại những lợi ích khác ngoài khả năng hạ huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nước ép lựu có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu), đồng thời tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt). Theo bác sĩ Dabhadkar, nhờ hàm lượng lycopene, nước ép cà chua cũng có thể giúp giảm sự kết tập tiểu cầu, từ đó có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lưu ý khi bổ sung các loại nước ép này vào chế độ ăn uống

Để hạ huyết áp, các chuyên gia khuyên nên tuân theo một mô hình ăn uống lành mạnh giàu rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt thay vì chỉ dựa vào nước ép trái cây đơn thuần. Nhưng nếu bạn đang nghĩ đến việc đưa nước ép lựu hoặc cà chua vào thực đơn để hỗ trợ hạ huyết áp, bác sĩ Dabhadkar lưu ý một vài điều sau đây:

Tương tác thuốc: Nước ép lựu có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định, bao gồm cả thuốc huyết áp.

Hàm lượng calo và đường: Nước ép lựu cũng có hàm lượng calo cao hơn nước ép cà chua và chứa nhiều đường tự nhiên hơn đáng kể. Do đó, những người bị tiền tiểu đường, tiểu đường hoặc đang theo dõi cân nặng nên sử dụng một cách thận trọng hơn. Bác sĩ Dabhadkar khuyến nghị nên nạp calo qua việc ăn thay vì uống. Chất xơ trong trái cây và rau củ sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp cơ thể xử lý lượng đường nạp vào tốt hơn.

Hàm lượng muối: Nếu không có điều kiện ép tại nhà và mua sản phẩm nước ép cà chua đóng hộp, bạn nên chọn loại có hàm lượng natri thấp. Bác sĩ Dabhadkar giải thích: "Việc tiêu thụ các sản phẩm có hàm lượng natri cao có thể vô tình làm tăng huyết áp theo thời gian, làm mất đi các lợi ích tiềm năng khác của nước ép cà chua".