Nước ép tuyệt vời vừa giảm mức đường huyết vừa làm đẹp da

Từ lâu, cà rốt nổi tiếng là tốt cho mắt và giúp mang lại làn da trắng sáng. Nhưng bạn có biết loại củ khiêm tốn này còn có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu?

Cà rốt chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa; tất cả đều giúp cơ thể khỏe mạnh. Cà rốt chứa ít calo và carb trong khi chứa nhiều chất dinh dưỡng, do đó, tiêu thụ cà rốt hằng ngày một cách chừng mực sẽ không làm tăng lượng calo.

Thêm nước ép cà rốt vào chế độ ăn uống có thể gặt hái nhiều lợi cho sức khỏe

Cà rốt có hàm lượng vitamin A, C và K cao. Chúng cũng có các sắc tố caroten là lutein và zeaxanthin giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Thêm nước ép cà rốt vào chế độ ăn uống có thể gặt hái nhiều lợi cho sức khỏe.

Tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu

Nước ép cà rốt có chỉ số đường huyết thấp nên là lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Nó cũng có lợi cho vi khuẩn đường ruột có liên quan đến bệnh tiểu đường, theo tờ Times Now News (Ấn Độ).

Uống vừa phải nước ép cà rốt có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Đặc biệt, các nghiên cứu cho thấy nước ép cà rốt lên men làm giảm lượng đường trong máu ở chuột mắc bệnh tiểu đường, theo Healthline.

Uống vừa phải nước ép cà rốt có thể giúp giảm lượng đường trong máu

Một nghiên cứu khác trước đó cũng trên chuột cho thấy nước ép cà rốt tím giúp tăng cường kiểm soát lượng đường trong máu nhờ tác dụng chống viêm của các sắc tố anthocyanin.

Tác dụng làm đẹp da

Nước ép cà rốt có vitamin C rất tốt cho làn da. Thành phần này giúp tăng cường sản xuất collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da. Vitamin C cũng bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do.

Ngoài ra, các carotenoid có trong nước ép cà rốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím.

Các lợi ích sức khỏe khác của cà rốt

Tốt cho mắt

Cà rốt tốt cho mắt nhờ chứa các chất dinh dưỡng bổ mắt: Vitamin A rất quan trọng cho đôi mắt, lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng gây hại. Tiêu thụ nước ép cà rốt cũng có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và các vấn đề về mắt khác. Một phân tích về 6 nghiên cứu cho thấy hấp thụ nhiều 2 chất này trong chế độ ăn uống giúp giảm 26% nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng, theo Healthline.

Tốt cho khả năng miễn dịch

Nước ép cà rốt có vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Vitamin A và Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do.

Tốt cho gan

Các carotenoid có trong nước ép cà rốt giúp bảo vệ gan chống lại bệnh gan nhiễm mỡ nhờ tác dụng chống viêm và chống oxy hóa của nó, theo Times Now News.