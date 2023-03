Ngày mới với tin tức sức khỏe: Có loại nước ép giúp giảm nhanh mức đường huyết

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tập thể dục dù chỉ 1 lần/tháng cũng mang lại lợi ích sức khỏe; Thói quen ngủ khiến bạn già nhanh hơn; Những nguy cơ khi mang thai ở tuổi vị thành niên...

Loại trái cây cực hay giúp giảm mức đường huyết nhanh chóng

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí nghiên cứu về dinh dưỡng Current Developments in Nutrition, cho thấy bạn có thể giảm mức đường huyết chỉ 15 phút sau khi uống một loại nước ép trái cây màu đỏ đẹp mắt.

Bệnh tiểu đường với nguy cơ lượng đường trong máu tăng cao một cách nguy hiểm có thể dẫn đến nhiều biến chứng.

Có thể giảm nhanh mức đường huyết chỉ 15 phút sau khi uống một loại nước ép trái cây màu đỏ đẹp mắt Shutterstock

Rất may là bệnh nhân tiểu đường có thể ngăn chặn mối đe dọa do lượng đường trong máu cao bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống. Nghiên cứu cho thấy một loại nước ép trái cây có thể làm được điều này một cách mạnh mẽ.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét tác động của việc tiêu thụ một ly nước ép lựu 235 ml đối với lượng đường trong máu.



Tập thể dục dù chỉ 1 lần/tháng cũng mang lại lợi ích sức khỏe

Duy trì tập thể dục thường xuyên là thói quen vô cùng quan trọng giúp cải thiện và duy trì sức khỏe. Một nghiên cứu mới đây phát hiện tập thể dục dù chỉ 1 lần/tháng cũng mang lại lợi ích sức khỏe.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học College London (Anh) cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe não bộ khi về già.

Thậm chí, dù trong tháng đó chỉ tập thể dục 1 lần cũng có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ tuổi già.

Tập thể dục dù chỉ 1 lần/tháng cũng giúp tăng cường sức khỏe não bộ SHUTTERSTOCK

Nhóm nghiên cứu đã phân tích mối liên hệ giữa thói quen tập thể dục với với sức khỏe não bộ của hơn 1.400 người. Những người tham gia sẽ trả lời các câu hỏi về mức độ tập luyện thể thao của họ khi ở các độ tuổi, 36, 43, 53, 60 đến 64 và 69. Sau đó, họ được yêu cầu thực hiện một bài kiểm tra nhận thức để kiểm tra sức khỏe não bộ, trong đó có tốc độ xử lý thông tin và trí nhớ. Kết quả nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 4.3.

Thói quen ngủ khiến bạn già nhanh hơn

Theo một nghiên cứu mới, thói quen ngủ không tốt có thể khiến bạn già đi nhanh hơn, thậm chí có nguy cơ rút ngắn tuổi thọ.

Báo Good News Network mới đây dẫn thông tin từ một nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia thuộc Bệnh viện Beth Israel Deaconess (bang Massachusetts, Mỹ) cho biết giấc ngủ thật sự quan trọng với quá trình lão hóa và tuổi thọ.



Trong nghiên cứu này, nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu sức khỏe từ hơn 172.300 tình nguyện viên trưởng thành đang sống ở Mỹ, với độ tuổi trung bình là 50.

Thói quen ngủ không tốt có thể khiến bạn già đi nhanh hơn, thậm chí có nguy cơ rút ngắn tuổi thọ SHUTTERSTOCK

Trước đó, những người tham gia được hỏi về thói quen ngủ và được theo dõi sức khỏe trong vòng khoảng 4 năm. Trong thời gian này, hơn 8.600 người đã chết, với 30% là do bệnh tim mạch, 24% là do ung thư và 46% là do nguyên nhân khác.

Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 8% trong số các trường hợp "tử vong do nguyên nhân khác" có thể liên quan đến thói quen ngủ kém.