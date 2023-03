Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bạn có đứng được 1 chân trong 20 giây?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Sữa mẹ được nam giới cuồng tập gym 'săn lùng'; Nhập viện vì mắc kẹt xương gà 5 cm trong hậu môn; Bác sĩ chia sẻ về chuyện 'người chết sống lại'...

Bài kiểm tra 20 giây rất dễ làm, có thể dự đoán nguy cơ đột quỵ

Đối với điều trị đột quỵ, điều quan trọng nhất là thời gian. "Thời gian là sự sống còn của bộ não" là câu khẩu hiệu đáng nhớ giải thích lý do tại sao được chăm sóc kịp thời lại quan trọng đối với người bị đột quỵ.

Đột quỵ xảy ra khi một mạch máu trong não bị tắc hoặc vỡ. Trong đó, đột quỵ do cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu chính trong não (chiếm đến 85% trường hợp đột quỵ), sẽ khiến não bị ảnh hưởng ngay lập tức. Và não bị thiếu máu oxy càng lâu thì nguy cơ bị tàn tật lâu dài và thậm chí tử vong càng cao.

Người không thể giữ thăng bằng khi đứng 1 chân trong ít nhất 20 giây, có nguy cơ bị đột quỵ hoặc tổn thương não cao hơn

Hệ thống y tế Penn Medicine Lancaster General Health (Mỹ), cho biết: Đối với nhiều bệnh nhân, có thể điều trị bằng thuốc làm tan cục máu đông trong vòng 3 giờ sau khi bị đột quỵ, hoặc tối đa 4,5 giờ.

Chính vì vậy, biết trước nguy cơ đột quỵ để thay đổi lối sống nhằm ngăn ngừa hoặc có sự chuẩn bị trước là rất quan trọng.

Sữa mẹ được nam giới cuồng tập gym 'săn lùng'

Nhiều bà mẹ ở Anh đang tận dụng cơ hội để kiếm tiền từ nguồn sữa mẹ dư thừa của mình, bằng cách lên mạng rao bán cho những nam giới cuồng tập gym với giá lên tới 76 bảng Anh cho hơn nửa lít (khoảng 3,8 triệu đồng/lít).

Nhiều nam giới thường tìm mua sữa thông qua các thị trường trực tuyến, như Only the Breast. Thị trường này đang rất sôi động bởi rất nhiều nam giới tìm mua, "vì lý do sức khỏe", với mục đích tăng cường thể lực, tăng cơ bắp.



Nhiều bà mẹ đã tận dụng cơ hội để biến nguồn sữa dư thừa của mình thành "vàng" bằng cách bán trực tuyến sữa của họ cho nam giới

Sữa mẹ đã nổi tiếng với lời đồn như một siêu thực phẩm cho thể hình, theo suy luận rằng nó giúp trẻ sơ sinh tăng cân nhanh chóng thì cũng có thể tốt như vậy với người lớn. Có người còn tin rằng nó giúp tránh được ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ ý kiến cho rằng sữa mẹ là siêu thực phẩm dành cho các vận động viên. Sữa mẹ ít đạm, nhiều chất béo và chứa nhiều đường lactoza mà nhiều người không thể tiêu hóa được - khiến sữa mẹ không phải là thực phẩm bổ sung tốt cho thể hình. Và "không có gì đặc biệt trong sữa mẹ giúp tăng cơ".

Chuyện lạ: Nhập viện vì mắc kẹt xương gà 5 cm trong hậu môn

Bệnh nhân là một phụ nữ ở Kuwait. Do đã rụng nhiều răng ở hàm trên, bà gặp khó khăn khi nhai và vô tình nuốt một mảnh xương gà hình chữ V vào bụng. Mảnh xương này bằng cách nào đó đã đi qua hết đường tiêu hóa mà không gây vấn đề sức khỏe gì. Nhưng cuối cùng, nó lại kẹt ở hậu môn khi bà đi vệ sinh.

Do bị rụng răng hàm trên nên người phụ nữ không thể nhai kỹ thịt gà và đã nuốt mảnh xương hình chữ V dài khoảng 5 cm vào bụng

Danh tính của bệnh nhân không được tiết lộ, chỉ biết bà 51 tuổi và đang sống ở Kuwait. Do bị rụng răng hàm trên nên bà không thể nhai kỹ thịt gà và đã nuốt mảnh xương hình chữ V dài khoảng 5 cm, ngang 2,5 cm vào bụng.

Nuốt xương gà có thể gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe, chẳng hạn xương sẽ gây ra các vết cắt trong cổ họng hay làm thủng ruột. Đây đều là những tình trạng y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, với người phụ nữ trên, mảnh xương khi nuốt vào bụng lại có thể đi qua thực quản, dạ dày và ruột bà mà không hề gây đau bụng hay bất kỳ triệu chứng bất thường nào.