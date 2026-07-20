Nước hầm xương có giúp bổ sung collagen, canxi không?

Ninh lâu giúp tăng collagen nhưng không quá nhiều

Xương động vật, đặc biệt là các phần có nhiều sụn, gân và mô liên kết, chứa khá nhiều collagen. Hầm xương lâu sẽ giúp nước hầm có nhiều collagen hơn, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ninh lâu có thể giúp tăng lượng khoáng chất trong nồi nước hầm xương ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vì khi được nấu trong thời gian dài, collagen sẽ dần phân hủy thành gelatin và peptide, vốn là những mảnh protein nhỏ hơn. Đây cũng là lý do nước hầm xương thường có độ sánh nhẹ và đông lại khi để nguội.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism cho thấy nước hầm xương có chứa các a xít amin đặc trưng của collagen như glycine, proline và hydroxyproline. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này biến động rất lớn tùy loại xương và cách chế biến.

Điều quan trọng là lượng collagen trong nước hầm xương thường thấp hơn nhiều so với các sản phẩm bổ sung collagen. Do đó, nước hầm xương có thể cung cấp một phần collagen cho cơ thể. Thế nhưng, không nên kỳ vọng rằng uống nhiều nước hầm xương sẽ mang lại tác dụng rõ rệt đối với làn da hay khớp.

Canxi trong nước hầm xương không nhiều như nhiều người nghĩ

Một số ý kiến cho rằng canxi trong xương sẽ tan ra nước trong quá trình hầm xương, từ đó giúp bổ canxi và ngừa loãng xương. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Food & Nutrition Research cho thấy thời gian nấu xương lâu và thêm một lượng nhỏ giấm có thể làm tăng lượng khoáng chất hòa tan trong nước dùng, trong đó có canxi và magiê. Tuy nhiên, lượng khoáng chất này vẫn tương đối thấp.

Nước hầm xương chỉ cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất như canxi, magiê, kali hoặc phốt pho. Lượng canxi trong một tô nước hầm xương thường thấp hơn so với sữa, sữa chua hoặc các thực phẩm giàu canxi khác.

Là món ăn bổ dưỡng nếu dùng đúng cách

Dù vậy, nước hầm xương vẫn có những lợi ích nhất định. Trước hết, đây là món dễ tiêu hóa, phù hợp với người cao tuổi, người mới khỏi bệnh hoặc những người ăn uống kém. Ngoài ra, nước hầm xương còn cung cấp một lượng protein nhất định và chứa các a xít amin như glycine, proline. Chúng cần thiết cho quá trình hình thành mô liên kết trong cơ thể.

Tuy nhiên, để có chế độ dinh dưỡng cân đối, mọi người vẫn cần kết hợp thêm các nguồn thực phẩm khác như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và trái cây, theo Medical News Today.