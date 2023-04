Nước Mỹ trước thời điểm ông Trump trình diện tại tòa

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình diện tại tòa án ở New York vào lúc 14 giờ 15 ngày 4.4 (giờ địa phương, 1 giờ 15 sáng 5.4 tại VN), trở thành cựu tổng thống đầu tiên của Mỹ ra tòa do bị truy tố hình sự.

Trong những ngày trước phiên tòa, ông đã chơi golf, lên mạng xã hội, gặp gỡ các cố vấn, gọi điện và nhắn tin cho các đồng minh liên quan vụ việc. Theo CNN, chính trị gia 77 tuổi này bình tĩnh và tập trung một cách khác thường.

Rào chắn được dựng lên bên ngoài Tòa Hình sự Manhattan

Reuters

Thời khắc lịch sử

Theo kế hoạch, ông Trump đi máy bay từ Florida đến TP.New York (bang New York) trước khi ra tòa, được cho là liên quan cáo buộc chi 130.000 USD "bịt miệng" diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford) trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo thủ tục, ông sẽ lăn dấu tay, chụp ảnh, nghe cáo trạng và bác bỏ hoặc xác nhận tại tòa, nhưng hiện chưa rõ tội danh cụ thể nêu trong cáo trạng. Reuters đưa tin cảnh sát New York đã lập hàng rào sắt quanh tháp Trump và phong tỏa các tuyến đường gần Tòa Hình sự Manhattan, nơi dự kiến diễn ra biểu tình trước phiên tòa.

Cựu Tổng thống Trump bị truy tố: Chuyện gì sẽ xảy ra?

Đài NY1 dẫn lời cựu nhân viên mật vụ Robert Sica, người từng phụ trách văn phòng hiện trường của mật vụ tại New York, cho biết lực lượng này sẽ phụ trách kế hoạch an ninh chung, với sự phối hợp của cảnh sát và tòa án. Theo đó, ông Trump sẽ đi trong đoàn xe theo lối vào riêng và được mật vụ theo sát đến tận phiên tòa. Khi được hỏi về phản ứng của mật vụ nếu xảy ra biến cố, ông Sica chỉ nói rằng mình hiểu rõ "đây là thời khắc lịch sử của đất nước". Phát ngôn viên Lucian Chalfen của tòa án New York tiết lộ thêm rằng cựu tổng thống sẽ không bị còng tay.

Kế hoạch của ông Trump

Trước phiên tòa lịch sử, luật sư của ông Trump tuyên bố nhà lãnh đạo sẽ không thừa nhận bất cứ tội danh nào. Cáo trạng còn được niêm phong, nhưng truyền thông Mỹ loan tin là ông Trump bị truy tố hơn 30 tội danh, trong đó có trọng tội với án phạt tối thiểu 1 năm tù. "Chúng tôi sẽ nói rất rõ là ông ấy không có tội", CNN ngày 3.4 dẫn lời luật sư Joe Tacopina của cựu Tổng thống Trump. Ông tuyên bố đội ngũ luật sư sẽ mổ xẻ và phản đối từng cáo buộc.

Mặt tích cực đối với ông Trump Theo trang Axios ngày 3.4, cáo trạng đối với ông Trump, được đưa ra vào thời điểm ông đang vượt lên trong các cuộc khảo sát, đã giúp đoàn kết đảng Cộng hòa và khiến các đối thủ khác của ông trong đảng giảm sức thu hút. Khảo sát của trang Yahoo News/YouGov đưa ra ngày 1.4 cho thấy sự ủng hộ của ông Trump tăng vọt trong số những người theo đảng Cộng hòa. Hiện ông dẫn trước đối thủ là thống đốc Florida Ron DeSantis đến 26 điểm, so với cách biệt chỉ 8 điểm cách đây 2 tuần. Khảo sát có sự tham gia của 1.089 người dân Mỹ, được tiến hành 24 giờ sau khi đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu thông qua việc truy tố ông Trump. Một khảo sát khác đối với 593 người dân Mỹ, được Đài ABC/Ipsos đưa ra ngày 2.4, cho thấy 47% nghĩ rằng việc truy tố có động cơ chính trị, trong khi 32% không nghĩ vậy và số còn lại chưa chắc chắn.

Luật sư Tacopina tin rằng ông Trump đối diện nhiều tội nhẹ và đội ngũ luật sư sẽ có chiến dịch biện hộ bao gồm việc công kích vào thẩm quyền của công tố viên Alvin Bragg trong việc đưa ra các cáo buộc cấp tiểu bang đối với một cuộc bầu cử liên bang. Theo luật sư Tacopina, các khoản tiền đã được Ủy ban Bầu cử liên bang (FEC) và Bộ Tư pháp điều tra và kết luận là không vi phạm.

"Một công tố viên cấp tiểu bang lại nhắm vào một tội nhẹ và tìm cách gắn kết, biến nó thành tội nặng khi cáo buộc ông ấy vi phạm quy định vận động tranh cử liên bang, điều mà FEC đã nói là không tồn tại", ông Tacopina nói. Cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump đã thừa nhận cáo buộc liên bang liên quan khoản tiền trả cho bà Daniels vào năm 2018. Ông Trump không bị đụng đến khi đó do Bộ Tư pháp Mỹ có chính sách không truy tố tổng thống đương nhiệm.

Mặt khác, ông Tacopina còn bảo vệ việc ông Trump chỉ trích thẩm phán Juan Merchan, người sẽ làm chủ tọa trong vụ án này. Dù cựu Tổng thống Trump nói rằng ông Merchan ghét mình, nhưng luật sư Tacopina cho biết không có ý định yêu cầu thay đổi thẩm phán khác.