Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nước nào cử quân đội sang Việt Nam tham gia A80?

Thu Hằng
Thu Hằng
22/08/2025 19:09 GMT+7

Hiện đã có 3 nước cử quân đội sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành. Cuối tháng này, Trung Quốc sẽ là nước thứ 4 sang Việt Nam.

Thông tin về các các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80 được thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết tại buổi họp báo chiều 22.8 về Triển lãm thành tựu đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) do Bộ VH-TT-DL chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức.

Nước nào cử quân đội tham gia diễu binh A80 tại Việt Nam vào cuối tháng 8 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chia sẻ thông tin về các hoạt động diễu binh tại buổi họp báo

ẢNH: THU HẰNG

Theo thiếu tướng Tống Văn Thanh, tính đến ngày 22.8, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vào sáng 2.9, gồm: rước đuốc truyền thống và phun đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành (4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện cho lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó có 26 khối của quân đội và 17 khối của công an); xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh trên biển; khối diễu hành quần chúng; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Về khối quân đội nước ngoài, thiếu tướng Tống Văn Thanh cho hay Việt Nam mời 4 nước gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Đến giờ phút này cả 4 nước đều nhận lời. 

"Các nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và đã tham gia hợp luyện lần thứ nhất cùng với lực lượng chung của chúng ta vào tối 21.8. Riêng lực lượng Trung Quốc sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 8", thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin.

Ngoài ra, theo Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, sẽ có thêm 11 khối quần chúng tham gia. Đây là 11 khối mới được bổ sung vào ngày 21.8 vừa qua. 

Về chương trình diễu binh, diễu hành bao gồm: rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối.

Thứ tự các khối, đi đầu là khối nghi trượng, thứ tự tiếp theo là khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, các công khối xe pháo quân sự, công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển thực hiện trên vùng biển Khánh Hòa truyền hình trực tiếp về quảng trường Ba Đình.Tiếp theo là các khối quần chúng, diễu hành khối văn hóa, thể thao.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết thêm, quá trình tập luyện của các khối đều đảm bảo rất nghiêm túc trải qua 4 lần hợp luyện và 5 lần tổng hợp luyện.

"Tối 21.8 diễn ra tổng hợp luyện đầu tiên, ban tổ chức đã họp đánh giá, các lực lượng tham gia đều hoàn thành đúng kế hoạch xác định, chất lượng tốt. Tinh thần, thái độ các lực lượng đều quyết tâm rất cao, sức khỏe rất tốt để chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành 2.9", ông Thanh nói.

Về mốc thời gian luyện tập, từ 20 giờ ngày 24.8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lần thứ 2 tại quảng trường Ba Đình. Sau đó diễn ra sơ duyệt cấp nhà nước vào 20 giờ ngày 27.8. Tổng duyệt cấp nhà nước diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 30.8.

Tin liên quan

Các khối diễu binh tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ tổng hợp luyện

Các khối diễu binh tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ tổng hợp luyện

Từng đoàn các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện diễn ra vào 20 giờ tối nay 21.8.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 quân đội quốc tế trung quốc 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận