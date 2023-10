Nước tiểu sẫm màu sau tập gym, khi nào là dấu hiệu nguy hiểm?

Nước tiểu thông thường có màu hơi vàng. Thỉnh thoảng nước tiểu đổi màu là điều bình thường. Nước tiểu có màu trắng là trạng thái cơ thể đang uống nhiều nước. Ngược lại, nước tiểu màu vàng sẫm là do mất nước, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tập luyện cường độ cao có thể khiến nước tiểu sẫm màu SHUTTERSTOCK

Với những người đang uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc có thể khiến nước tiểu có màu xanh nhạt hoặc cam. Tất cả những dấu hiệu này là hoàn toàn bình thường.

Khi tập luyện cường độ cao, nước tiểu sẫm màu thường là do mất nước. Thế nhưng, trong một số ít trước hợp, nước tiểu sẫm màu sau khi tập cường độ cao có thể liên quan đến tiểu máu do tập luyện hoặc tiêu cơ vân. Hai tình trạng này có một số triệu chứng giống nhau. Tuy nhiên, tiểu máu do tập luyện không nguy hiểm, trong khi tiêu cơ vân có thể dẫn đến những hậu nghiêm trọng. Do đó, xác định và phân biệt 2 tình trạng này là rất quan trọng.

Tiểu ra máu do tập luyện thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và không gây lo ngại với sức khỏe. Triệu chứng đặc trưng là người mắc sẽ có nước tiểu sẫm màu. Nguyên nhân gây thay đổi màu sắc này là do vận động mạnh làm cản trở quá trình lọc máu tự nhiên của cơ thể, khiến máu rò rỉ vào nước tiểu.

Tình trạng này thường xuất hiện ở những người trải qua cường độ vận động cao, chẳng hạn vận động viên phải chạy nhiều km hay những người tập gym theo phương pháp cường độ cao ngắt quãng (HIIT). Tiểu ra máu do tập luyện chỉ là tạm thời và thường sẽ khỏi trong vòng 3 ngày.

Tuy nhiên, một nghiên cứu trên chuyên san Renal Failure đã khảo sát trên 500 người mắc tiểu ra máu do tập luyện. Họ mắc tình trạng này sau khi tham gia cuộc chạy khoảng 5 km. Nhóm nghiên cứu nhận thấy một số người có thể bị nước tiểu sẫm màu trong 7 đến 14 ngày mới khỏi. Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo nếu sau 3 ngày mà nước tiểu vẫn sẫm màu hoặc tiểu ít hơn bình thường thì cần đến bác sĩ kiểm tra ngay.

Tiêu cơ vân là gì?

Trong khi đó, tiêu cơ vân cũng gây triệu chứng nước tiểu sẫm màu nhưng thường sẽ kèm theo một số biểu hiện khác như một vùng cơ nào đó bị căng đau dữ dội, yếu và sưng. Khi đó, người bệnh phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt vì tiêu cơ vân là tình trạng rất nguy hiểm.

Với triệu chứng nước tiểu sẫm màu, nếu tiểu máu do tập luyện là do máu rò rỉ vào nước tiểu thì tiêu cơ vân là do thận bị tổn thương. Tiêu cơ vân là tình trạng một nhóm cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, khiến protein trong cơ phóng thích vào máu. Thận lọc máu và các protein này trở thành chất độc với thận, gây tổn thương thận, thậm chí suy thận.

Để điều trị tiêu cơ vân, các bác sĩ sẽ áp dụng các phương pháp như truyền dịch, lọc máu, uống thuốc, phẫu thuật và một số phương pháp khác, theo Healthline.