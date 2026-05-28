Nút giao 'đắp chiếu' gần 4 năm vừa thi công đã phát sinh tố cáo

Ngày 28.5, Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu Quảng Trị cho biết, đang hoàn thiện văn bản phản hồi liên quan đến đơn tố cáo của Công ty TNHH BOT đường tránh Đồng Hới gửi cơ quan công an.

Theo nội dung đơn tố cáo của Công ty TNHH BOT đường tránh Đồng Hới, Công ty cổ phần Xây dựng phát triển Trường Phúc (đơn vị thi công dự án nút giao) đã phá dỡ mái taluy nền đường và cỏ mái taluy trên quốc lộ 1 (đường tránh Đồng Hới), đoạn Km 655+585 - Km 655+670. Doanh nghiệp BOT cho rằng, đây là hành vi phá hoại kết cấu công trình đường bộ và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Dự án nút giao này là hạng mục quan trọng nhằm kết nối đường Điện Biên Phủ với cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên nhiều năm qua, việc đấu nối bị ách tắc do phía nhà đầu tư BOT không đồng ý cho kết nối vào đường tránh Đồng Hới.

Hiện trường khu vực vào ngày 28.5 ẢNH: THANH LỘC

Ghi nhận tại hiện trường sáng cùng ngày cho thấy, nhiều xe, máy tập kết gần khu vực thi công nhưng chưa hoạt động. Một số đất đá được đào lên tại điểm cuối đường Điện Biên Phủ, song vẫn cách mái taluy tuyến BOT vài mét.

Phía Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị khẳng định, công trình được triển khai đúng quy định pháp luật và đã được cơ quan quản lý đường bộ cấp phép đấu nối chính thức.

Đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc xử lý phần mái taluy nằm trong phạm vi kỹ thuật được phê duyệt, hoàn toàn không phải hành vi phá hoại tài sản. Theo thiết kế, đơn vị thi công được phép di dời các hạng mục liên quan và sau khi hoàn thành sẽ hoàn trả, gia cố công trình kiên cố hơn trước.

Chủ đầu tư cũng cho biết đã nhiều lần gửi thư mời phía doanh nghiệp BOT phối hợp kiểm đếm tài sản trong khu vực ảnh hưởng để phục vụ giải tỏa, di dời nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đường Điện Biên Phủ nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh quốc lộ 1 bị tắc nhiều năm vì nhà đầu tư BOT không cho đấu nối vào đường tránh ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, đầu tháng 4.2026, Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu đã thông báo khởi công hoàn thiện nút giao giữa đường Điện Biên Phủ và đường tránh Đồng Hới sau khi được cấp phép đấu nối. Nút giao được thiết kế dạng ngã tư cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, đồng thời hoàn thiện thêm các hạng mục thoát nước, vỉa hè và cây xanh.

Đường Điện Biên Phủ là tuyến giao thông huyết mạch của Đồng Hới, kết nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh nhánh đông và cao tốc Bắc - Nam. Theo kế hoạch, đường này phải hoàn thành từ giữa năm 2023 nhưng bị đình trệ gần 4 năm do vướng việc đấu nối với tuyến tránh BOT Đồng Hới (Thanh Niên đã từng có bài phản ánh).