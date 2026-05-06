Nutifood tài trợ khủng 9,3 tỉ đồng, cú hích lớn đưa bóng chuyền nữ TP.HCM trở lại đỉnh cao

Đại diện Nutifood và Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM ký thỏa thuận tài trợ chiều 5.5

Nutifood gắn bó với bóng chuyền nữ TP.HCM

Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood chính thức công bố gói tài trợ trị giá 9,3 tỉ đồng dành cho đội bóng chuyền nữ TP.HCM, đồng hành cùng đội hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố.

Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các VĐV chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho BHL và các tuyển thủ. Song song đó, Nutifood cũng sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết: "Chúng tôi tin rằng để bứt phá, mỗi đội tuyển đều cần một điểm tựa đủ vững. Với bóng chuyền nữ TP.HCM, hành trình trở lại giải đấu cao nhất không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn là hành trình lấy lại niềm tin và vị thế. Thông qua việc tài trợ này, Nutifood mong muốn được góp một phần nguồn lực để tiếp sức cho hành trình ấy".

Nutifood sẽ cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng xuyên suốt cho các VĐV nhằm giúp bóng chuyền nữ TP.HCM trở lại đỉnh cao

Ông Lã Quốc Khánh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM cũng rất cảm kích trước sự đồng hành này của Nutifood: "Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực từ Nutifood. Đây là nguồn động viên lớn không chỉ giúp chúng tôi giải bài toán nguồn lực mà còn tiếp thêm niềm tin để toàn đội mạnh dạn đặt lại những mục tiêu lớn nhằm khẳng định vị thế của thể thao TP.HCM".

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao - yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao.

Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp VĐV và BHL hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu.

Đội bóng chuyền nữ TP.HCM quyết tâm trở lại giải vô địch quốc gia

Đặc biệt, đội sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nuti Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng VĐV để giúp đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM trở lại đỉnh cao. HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM, bà Trần Thị Hiền chia sẻ: "Đây là sự đồng hành rất thiết thực trong giai đoạn quan trọng của đội.

Khi VĐV được đảm bảo cả về thu nhập, điều kiện tập luyện lẫn dinh dưỡng, họ có thể toàn tâm toàn ý cho chuyên môn. Chúng tôi tin rằng với nền tảng này, đội tuyển sẽ có những bước tiến rõ rệt trong thời gian tới".

Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood đồng hành cùng thể thao nước nhà - góp phần nâng cao thành tích và hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ VĐV Việt Nam.