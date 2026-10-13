Nvidia có thể khai tử RTX 5090 để ưu tiên chip AI

Theo GamesIndustry, Nvidia có thể đã chấm dứt hoạt động sản xuất GeForce RTX 5090, mẫu card đồ họa cao cấp nhất thuộc dòng RTX 50. Thông tin này xuất hiện khi nhu cầu phần cứng phục vụ AI tiếp tục tác động đến hoạt động phân bổ nguồn lực của các nhà sản xuất chip.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến GPU GB202, bộ xử lý đồ họa được sử dụng trên RTX 5090. Thay vì tiếp tục cung cấp chip cho thị trường card đồ họa tiêu dùng, Nvidia có thể chuyển nguồn lực sang các dòng GPU chuyên nghiệp thuộc gia đình RTX Pro, vốn phục vụ những tác vụ tính toán và AI.

Nvidia được cho là ngừng sản xuất RTX 5090 để ưu tiên chip AI, nhưng hãng chưa chính thức xác nhận thông tin này ẢNH:NVIDIA

Việc sử dụng chung nền tảng chip khiến các dòng sản phẩm tiêu dùng và chuyên nghiệp có mối liên hệ về nguồn cung. Nếu thông tin trên chính xác, Nvidia đang ưu tiên những sản phẩm hướng đến khách hàng doanh nghiệp thay vì duy trì sản xuất mẫu GeForce cao cấp nhất.

Tuy nhiên, Nvidia chưa chính thức xác nhận việc ngừng sản xuất RTX 5090. Do đó, thông tin này vẫn cần được xem là chưa được kiểm chứng từ phía nhà sản xuất.

RTX 5080 có thể trở thành card GeForce mạnh nhất

Nếu RTX 5090 thực sự bị khai tử, GeForce RTX 5080 có thể trở thành mẫu card đồ họa cao cấp nhất còn được Nvidia duy trì sản xuất trong dòng RTX 50. Đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với danh mục sản phẩm hướng đến game thủ và người dùng máy tính hiệu năng cao.

Dù vậy, việc ngừng sản xuất không đồng nghĩa RTX 5090 lập tức biến mất khỏi thị trường. Các nhà bán lẻ và đối tác phân phối vẫn có thể tiếp tục kinh doanh lượng sản phẩm đã được sản xuất trước đó.

Ngoài ra, RTX 5080 trở thành sản phẩm đứng đầu danh mục GeForce đang được sản xuất cũng không có nghĩa mẫu card này sở hữu hiệu năng cao hơn RTX 5090. Sự thay đổi, nếu xảy ra, chủ yếu liên quan đến tình trạng sản xuất và chiến lược phân bổ nguồn cung của Nvidia.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm RTX 5090 ngừng được cung ứng hoặc liệu Nvidia có kế hoạch thay thế sản phẩm này bằng một phiên bản GeForce cao cấp khác hay không.