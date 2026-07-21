Thị trường GPU giữa năm: RTX 5090 vẫn đội giá, phân khúc tầm trung dễ mua hơn

Giá GPU phân hóa rõ giữa các phân khúc

Theo Tom'sHardware, thị trường card đồ họa giữa năm vẫn chưa trở lại trạng thái ổn định như kỳ vọng của nhiều game thủ và người dùng PC. Dựa vào bảng theo dõi giá GPU được cập nhật thường xuyên, các mẫu card tầm trung của Nvidia và AMD đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi những GPU cao cấp, đặc biệt là GeForce RTX 5090, vẫn được bán với mức giá cao hơn đáng kể so với giá đề xuất (MSRP).

Ở phân khúc cao cấp, GeForce RTX 5090 tiếp tục là sản phẩm khó tiếp cận nhất. Mẫu GPU này có giá khởi điểm 1.999 USD khi ra mắt, nhưng giá bán thấp nhất trên thị trường Mỹ hiện dao động quanh 3.700 USD, gần gấp đôi MSRP. RTX 5080 và RTX 5070 Ti cũng chưa hoàn toàn trở về mức giá đề xuất do nguồn cung vẫn hạn chế.

Thị trường GPU chưa hạ nhiệt hoàn toàn khi RTX 5090 vẫn đắt đỏ, còn nhiều GPU tầm trung đã dần ổn định giá ẢNH: TẠO BỞI AI

Ngược lại, nhóm GPU tầm trung đang ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. RTX 5070 hiện được bán quanh 599 USD, chỉ cao hơn nhẹ so với MSRP 549 USD, trong khi RTX 5060 và RTX 5060 Ti bản 8 GB cũng đã tiến sát giá niêm yết. Ở phía AMD, Radeon RX 9060 XT 16 GB hiện có thể mua đúng mức giá đề xuất 349 USD, còn RX 9070 XT chỉ nhỉnh hơn MSRP không đáng kể.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá GPU cao cấp duy trì ở mức cao là nhu cầu bộ nhớ dành cho trung tâm dữ liệu AI. Nguồn cung chip nhớ GDDR phục vụ card đồ họa chơi game chịu áp lực khi các nhà sản xuất ưu tiên những đơn hàng mang lại lợi nhuận cao hơn, khiến nhiều mẫu GPU cao cấp khó đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Diễn biến này cũng phản ánh sự phân hóa rõ rệt của thị trường. Trong khi các mẫu GPU phục vụ số đông người chơi dần ổn định về giá sau nhiều tháng mở bán, những sản phẩm đầu bảng vẫn chịu tác động từ nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn từ cả game thủ lẫn người dùng chuyên nghiệp.

Với người đang có kế hoạch nâng cấp PC, thời điểm hiện tại được xem là thuận lợi hơn nếu nhắm đến phân khúc tầm trung. Ngược lại, những ai hướng đến RTX 5090 hoặc các GPU cao cấp khác có thể vẫn phải chấp nhận mức giá cao hoặc tiếp tục chờ thị trường ổn định hơn. Tom's Hardware cũng khuyến nghị người mua nên kiểm tra kỹ đơn vị bán hàng, bởi không ít mức giá thấp xuất hiện từ các nhà bán lẻ bên thứ ba thay vì các kênh phân phối chính thức.