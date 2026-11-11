Ồ ạt ưu đãi Hyundai bán hơn 3.400 xe, Palisade hút khách Creta bán chạy nhất

Sau bước tăng trưởng doanh số trong tháng 9.2026, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá với hàng loạt mẫu mã trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam nhằm tăng sức hút cũng như lợi thế cạnh tranh.

Trong đó, một số mẫu mã như Hyundai Santa Fe, Hyundai Stargazer… có mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng. Các mẫu mã hút khách như Hyundai Creta, Hyundai Accent cũng được HTV áp dụng mức giảm hàng chục triệu đồng. Dù vậy, trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô chững lại, doanh số ô tô Hyundai trong tháng 10.2026 dù đạt mức trên 3.400 xe nhưng không thể giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số ô tô Hyundai trong tháng 10.2026 dù đạt mức trên 3.400 xe nhưng không thể giữ được nhịp tăng trưởng Ảnh: BÁ HÙNG

Cụ thể, trong tháng 10.2026 các đại lý thuộc hệ thống Hyundai Thành Công đã bán ra thị trường tổng cộng 3.422 xe, giảm 450 xe so với tháng trước đó. Trong đó, doanh số nhiều mẫu mã đều sụt giảm so với tháng trước đó. Trong bối cảnh đó, mẫu SUV 7 chỗ có giá cao nhất trong danh mục sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam lại trở thành điểm sáng hiếm hoi.

Theo đó, với 219 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 135 xe so với tháng trước đó Hyundai Palisade là mẫu xe duy nhất của Hyundai đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số. Nỗ lực cải tiến mẫu mã, bổ sung công nghệ tính năng… giúp Palisade tăng sức hút trong bối cảnh người Việt ngày càng ưa chuộng các dòng ô tô gầm cao 7 chỗ.

Với 219 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 135 xe so với tháng trước đó Hyundai Palisade là mẫu xe duy nhất của Hyundai đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số Ảnh: HTV

Hyundai Palisade hút khách nhưng Hyundai Creta vẫn là mẫu xe bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam trong tháng 10.2026. Cụ thể, doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 783 xe, giảm 66 xe so với tháng trước đó, qua đó nâng tổng doanh số sau 10 tháng đã qua của năm 2026 lên 7.632 xe.

Hyundai Tucson xếp thứ hai với 761 xe bán ra trong tháng 10.2026, giảm 243 xe so với tháng 9.2026. Mẫu Crossover 7 chỗ - Hyundai Santa Fe dù được ưu đãi hơn 200 triệu đồng nhưng vẫn không thể tìm lại được sức hút như trước đây. Doanh số Santa Fe chỉ đạt 96 xe trong tháng 10.2026, giảm 11 xe so với tháng trước đó.

Hyundai Creta vẫn là mẫu xe bán chạy nhất trong danh mục sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam trong tháng 10.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Các dòng ô tô cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10, Accent, Elantra hay Venue cũng cho thấy kết quả không mấy tích cực. Trong khi lượng xe Hyundai Venue bán ra tương đương tháng trước đó (46 xe), doanh số Accent lại giảm về mức 158 xe (giảm 46 xe so với tháng trước). Hyundai Elantra bán ế nhất khi chỉ có 11 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 10 vừa qua.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô Hyundai tại Việt Nam đạt 38.834 xe, giảm hơn 2.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái.