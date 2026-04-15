'O Hồng' của 'Mưa đỏ' mặc gợi cảm đọ sắc cùng Phương Anh Đào tại sự kiện

Thạch Anh
15/04/2026 12:05 GMT+7

Sự kiện ra mắt 'Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng' gây chú ý khi có sự xuất hiện của dàn mỹ nhân Việt như Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh, Nhã Phương...

Dàn diễn viên Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng tại sự kiện ra mắt phim

Tối 14.4, sự kiện ra mắt Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh dàn diễn viên của phim như Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh…, thảm đỏ còn quy tụ sự xuất hiện của nhiều sao Việt như Trường Giang - Nhã Phương, Anh Đức - Anh Phạm, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh…

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đánh dấu lần đầu Kiều Minh Tuấn thử sức ở thể loại kinh dị. Chia sẻ về trải nghiệm này, nam diễn viên cho biết ban đầu, anh lo sợ và không dám nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyên anh tập trung vào câu chuyện và nhân vật. “Đồng thời, khi nghe ê kíp chia sẻ về cách quay và hướng khai thác yếu tố văn hóa, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, tôi dần vượt qua nỗi sợ để quyết định tham gia bộ phim này”, nam diễn viên cho hay.

Kiều Minh Tuấn có thêm nhiều trải nghiệm mới khi đóng phim kinh dị

Theo Kiều Minh Tuấn, anh nhận lời tham gia dự án cùng Đỗ Quốc Trung xuất phát từ sự trân trọng dành cho tinh thần làm nghề và niềm đam mê điện ảnh của đạo diễn trẻ. Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên đã gặp không ít thử thách, đặc biệt ở những cảnh quay treo lộn ngược khi không may xảy ra sự cố khiến đạo cụ bị gãy, làm anh rơi xuống. Vốn sợ độ cao và phải treo người trong thời gian dài cũng khiến mắt anh bị sưng. Bên cạnh đó, việc phải quay dưới mưa khiến nước và máu giả liên tục chảy vào mũi, trong khi anh có tiền sử viêm xoang, gây không ít khó khăn trong quá trình thoại. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ và giúp anh nỗ lực hơn để hoàn thành vai diễn.

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy cũng thu hút sự chú ý khi đây là tác phẩm điện ảnh thứ 5 cô góp mặt trong năm 2026. “Với Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, ngoài câu chuyện, bối cảnh và ê kíp hoàn toàn mới, nhân vật của tôi trong phim được hóa trang thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Vai diễn này có nhiều tố chất đã thu hút tôi. Và tôi luôn mong muốn cho bản thân không lặp lại chính mình ở các vai diễn trước đó”.

Dàn sao đổ bộ thảm đỏ 'Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng'

Nhã Phương mặc gợi cảm khoe vóc dáng thon thả sau khi sinh. Trong lần xuất hiện này, cô có sự đồng hành của Trường Giang. Cả hai có tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sự góp mặt của HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Cris Phan tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Họ có mối quan hệ thân thiết với Kiều Minh Tuấn sau 2 ngày 1 đêm

Anh Đức hộ tống vợ kém tuổi đến sự kiện. Sau khi kết hôn, cả hai không chỉ đồng hành trong cuộc sống riêng mà còn đưa ra những góp ý cho nghề

Thảm đỏ phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng gây chú ý bởi sự xuất hiện của dàn mỹ nhân như Hạ Anh (đóng vai O Hồng trong Mưa đỏ), Vân Trang, Phương Anh Đào... Đây là những gương mặt quen thuộc trong các dự án điện ảnh thời gian qua

Hoa hậu Kỳ Duyên - Hoa hậu Thiên Ân diện trang phục đồng điệu khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim

Thu Thủy khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi ngoài 40. Cô được chồng trẻ hộ tống trong lần xuất hiện này

Tuấn Trần và Võ Tấn Phát đọ vẻ lịch lãm tại sự kiện

Phương Anh Đào nói về Tuấn Trần, lên tiếng vụ 'đối đầu' với phim Trấn Thành

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Phương Anh Đào đã có những trải lòng về sự trở lại màn ảnh cũng như việc tiếp tục kết hợp với Tuấn Trần trong 'Báu vật trời cho'.

Kiều Minh Tuấn ở tuổi U.40: Tôi không tiếc nuối gì

