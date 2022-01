Ô nhiễm nghiêm trọng ở sông Đầm

Thời gian qua, nhiều người dân xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) bức xúc trước tình trạng Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng xả nước thải gây ô nhiễm dòng suối Ba La. Đây là mương dẫn nước mưa và nước thải đã qua xử lý từ KCN Tam Thăng ra sông Đầm. Điều đáng nói, mới đây, ngày 13.1, dòng nước thải từ KCN Tam Thăng lại chảy ra suối Ba La khiến cá chết hàng loạt.

Ông Lê Minh Cảnh (49 tuổi, ở xã Tam Thăng) cho biết gần đây nước thải từ tuyến mương của KCN Tam Thăng chảy ra có màu đen, mùi hóa chất bốc ra nồng nặc khiến cá trên suối chết nhiều. “Hiện dòng suối bị ô nhiễm nên người dân không dám bắt cá ăn vì sợ nhiễm bệnh, vịt uống nguồn nước này cũng chết nên người dân cũng bỏ nghề chăn nuôi. Người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này lên các ngành chức năng”, ông Cảnh nói.

Bà Lê Thị Lan (52 tuổi, ở xã Tam Thăng) cho hay cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn khi hằng ngày phải sống cạnh con suối bị ô nhiễm. “Chúng tôi đang phải cam chịu mùi hôi thối bốc ra từ khu xử lý chất thải của KCN Tam Thăng. Sức khỏe người dân đang bị ảnh hưởng lớn”, bà Lan lo lắng.

Tuyến mương Ba La dẫn nước thải từ KCN Tam Thăng ra sông Đầm chỉ dài khoảng 1,5 km. Hệ sinh thái sông Đầm, nơi tiếp nhận nguồn nước này, lại có ý nghĩa rất lớn về môi trường, cảnh quan đối với TP.Tam Kỳ và các địa phương lân cận. Với diện tích mặt nước rộng 200 ha, sông Đầm có thảm thực vật, hệ động vật đa dạng. Vài năm nay, nơi đây trở thành nơi ở của hàng ngàn chim cò nhạn (có tên trong Sách đỏ VN) đến cư ngụ, trở thành địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch.





Sau sự cố cá chết trên suối Ba La ngày 13.1, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại vị trí thoát nước mưa của Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (chuyên về may mặc) và cống thoát nước mưa KCN Tam Thăng có hơi nước nóng bốc lên, tương đối đục, mùi hôi nhẹ, có váng dầu nổi trên mặt… Kết quả đo nhanh tại hiện trường xác định nhiệt độ nước tại vị trí đấu nối của Công ty Panko Tam Thăng là 29 độ C, cao hơn nhiệt độ nước trên cống thoát nước mưa của KCN Tam Thăng 3 độ C. Giải trình với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Panko Tam Thăng cho biết nguồn nước bốc hơi nóng là nước để phục vụ cho công đoạn nhuộm của công ty nhưng do dư thừa nên đã “chảy tràn ra mương thoát nước mưa”.