Ô tô chạy 103 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị phạt nặng

Quế Hà
Quế Hà
22/04/2026 16:12 GMT+7

Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô chạy 103 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế không có giấy phép lái xe nên đã lập biên bản, xử phạt tổng 118,5 triệu đồng.

Ngày 22.4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe ô tô chạy 103 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đội tuần tra, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô biển số 50E-585.xx vi phạm tốc độ. Phương tiện này lưu thông với tốc độ 103 km/giờ, vượt mức cho phép từ 10 - 20 km/giờ (cao tốc này quy định tốc độ tối đa 90 km/giờ).

Tổ công tác đã dừng xe để xử lý tại nút giao quốc lộ 28, thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc ô tô chạy 103 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Đ.H.A (37 tuổi) không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế với 3 lỗi vi phạm, gồm: chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo quy định hiện hành, với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 26,5 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã niêm phong phương tiện và tạm giữ xe ô tô trong thời hạn 7 ngày.

Cảnh sát giao thông lập biên bản, xử lý ô tô chạy 103 km/giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển (không có giấy phép lái xe) và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Theo quy định, chủ xe bị xử phạt 92 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện phải nộp phạt là 118,5 triệu đồng.


Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Phạt nặng xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe khách giường nằm chở vượt 8 người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt tài xế 12 triệu đồng, chủ xe 48 triệu đồng theo quy định.

