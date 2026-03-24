Ô tô chạy quá tốc độ, không đăng kiểm, bị phạt 68,5 triệu đồng

Ngày 24.3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt một ô tô vi phạm nhiều lỗi khi lưu thông qua tỉnh Lâm Đồng, gồm vi phạm tốc độ, không có giấy đăng kiểm và đăng ký xe.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 51M-864.xx chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ 10 - 20 km/giờ so với quy định. Tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra tại nút giao Ma Lâm.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên N.X.L (28 tuổi, ở TP.HCM). Qua kiểm tra, cảnh sát xác định phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tài xế với 3 lỗi: chạy quá tốc độ, điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các vi phạm này, tài xế bị xử phạt 12,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ngoài ra, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Cảnh sát giao thông niêm phong xe vi phạm, tạm giữ 7 ngày theo quy định ẢNH: CSGT

Không chỉ tài xế, chủ xe là doanh nghiệp cũng bị xử phạt hành chính do giao phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông. Cụ thể, chủ xe vi phạm 2 lỗi: đưa xe không có giấy đăng ký và không có giấy chứng nhận kiểm định ra lưu thông.

Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 56 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt cho cả tài xế và chủ xe lên tới 68,5 triệu đồng.

Theo cảnh sát giao thông, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm tốc độ trên cao tốc có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp còn dừng, đỗ sai quy định, thậm chí dừng xe ngay trên cao tốc để ngủ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ và các quy tắc an toàn khi lưu thông trên cao tốc.