Ô tô cỡ nhỏ tại Việt Nam 2021: VinFast Fadil vụt sáng, xe Hàn mất thị phần

Sự góp mặt của các mẫu xe SUV cỡ nhỏ cùng tầm giá cộng với ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đến dịch vụ vận tải hành khách, taxi công nghệ - nhóm khách hàng chính của ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam… khiến doanh số của phân khúc ô tô này trong năm 2021 sụt giảm.

Doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A giảm 5%

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và VinFast công bố mới đây cho thấy, trong năm 2021 tổng lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 45.126 xe, giảm 2.355 xe tương đương 5% so với năm 2020.

Như vậy, tương tự phân khúc sedan hạng B, sau những năm liên tiếp tăng trưởng lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam đã sụt giảm.

Với các ưu điểm về giá thành dễ tiếp cận người tiêu dùng, kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành tiết kiệm… Ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô cũng nhưng những cá nhân, doanh nghiệp mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, taxi công nghệ.

Tuy nhiên, những đợt giãn cách kéo dài trong năm 2021 để hạn chế sự lây lan của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành vận tải hành khách, taxi công nghệ. Bên cạnh đó, việc người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi lại cũng góp phần khiến doanh số ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam sụt giảm.





Liên tục ưu đãi, Fadil bán chạy nhất phân khúc

Trong bối cảnh doanh số của toàn phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam sụt giảm, VinFast Fadil được xem là điểm sáng. Với 24.128 xe đến tay người tiêu dùng, VinFast Fadil không chỉ là dòng xe bán chạy nhất phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A mà còn dẫn đầu doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam.

So với năm 2020, lượng tiêu thụ VinFast Fadil trong năm 2021 tăng 6.122 xe. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc duy trì được đà tăng trưởng doanh số. Thành tích này đến từ nỗ lực của VinFast khi liên tục áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá bán Fadil trong phần lớn thời gian của năm 2021. Mức giá hấp dẫn giúp doanh số VinFast Fadil liên tục tăng trưởng để chiếm phần lớn miếng bánh thị phần phân khúc vốn trước đây nằm trong tay các mẫu xe Hàn như Hyundai Grand i10, KIA Morning.

Trong đó, Hyundai Grand i10 dù có nhiều thay đổi đột phá về mẫu mã nhưng chỉ đạt 11.732 xe bán ra trong năm 2021, giảm gần 6.000 xe so với năm 2020. KIA Morning được THACO AUTO bổ sung thêm phiên bản mới nhưng cũng kết thúc năm 2021 với 3.904 xe bán ra, giảm gần 2.400 xe so với năm 2020. Ở phần còn lại, hai mẫu xe nhập khẩu là Honda Brio và Toyota Wigo có doanh số bán giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức trên 2.400 xe.

Bước sang năm 2022, phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi khi mới đây VinFast tuyên bố sẽ dừng sản xuất xe xăng trong đó có Fadil từ cuối năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi vương trong năm 2021 vừa qua là lần cuối mẫu xe này được vinh danh trên thị trường ô tô Việt. Triều đại xe Hàn với sự thống trị của Hyundai Grand i10, KIA Morning có cơ hội được tái lập, tuy nhiên gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các mẫu mã cùng tầm giá trên thị trường xe Việt.