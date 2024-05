Ô tô điện MG4 lăn bánh tại Việt Nam, cạnh tranh VinFast VF 6

Hồi tháng 4.2024, trang thông tin của MG Việt Nam đăng tải thông tin hé lộ MG sắp tung ra thị trường mẫu ô tô điện hoàn toàn mới. Và mới đây, mẫu xe này lăn bánh tại Hưng Yên, trông như đang thực hiện cảnh quay quảng cáo. Chiếc MG4 EV xuất hiện tại Việt Nam có ngoại hình sơn màu xanh nổi bật, đeo biển tên MG4 EV.



Ô tô điện MG4 lăn bánh trên đường phố Việt Nam

MG4 EV từng trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 nhưng chưa mở bán chính thức. Xe có kích thước tương đương VinFast VF 6 trong phân khúc xe hạng B, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng.

Ô tô điện MG4 sử dụng mô-tơ điện ở cầu sau có công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Mô-tơ điện này đi kèm cụm pin Rubik's Cube 51 kWh, cho phép xe chạy quãng đường 425 km sau khi sạc đầy pin, theo tiêu chuẩn NEDC. Xe có thể dùng cả bộ sạc chậm AC 6,6 kW và sạc nhanh DC 88 kW.

MG4 từng trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022

Xe có tính năng sạc nhanh (DC - cổng sạc CCS2) từ 10% - 80% chỉ trong 40 phút, trong khi có thể được sạc đầy tại nhà chỉ trong một đêm (7,5 giờ) thông qua sạc 7kW AC, với đầu sạc loại 2. MG4 Hoàn toàn mới có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 8,5 giây và đạt tốc độ tối đa 160 km/giờ.

Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình giải trí kích thước cỡ lớn 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình kích thước 7 inch thiết kế đặt nổi tinh tế và hiển thị sinh động các thông tin dành cho người lái.

MG4 được nhiều thị trường đánh giá cao, nhưng thiếu trạm sạc tại Việt Nam

Ngoài ra, MG4 Hoàn toàn mới cũng sở hữu tính năng V2L (Vehicle to Load), giúp xe có thể được sử dụng như một trạm sạc di động cho nhiều tiện nghi của khách hàng như sạc pin các loại xe đạp hay xe máy điện, hoặc chạy lò nướng BBQ trong một chuyến dã ngoại cuối tuần. Bên cạnh đó, những tính năng an toàn MG Pilot và kết nối thông minh MG iSmart cũng được trang bị, đem đến trải nghiệm an toàn và thú vị trên mọi hành trình.

Về phía nhà phân phối, nếu muốn tạo sức hút cho MG4, phải tính toán xây dựng hệ thống trạm sạc điện cho mẫu xe này. Hiện tại, ngoài VinFast và một số thương hiệu xe sang, chưa có hãng xe nào khác xây dựng, mở rộng được hệ thống hạ tầng trạm sạc. MG4 nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.