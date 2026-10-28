Ô tô điện Trung Quốc gặp tai nạn 'nát đầu xe', túi khí vẫn không bung

Một vụ tai nạn mới đây liên quan đến chiếc ô tô điện 7 chỗ - Xpeng X9 xảy ra tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều người cũng như khiến chủ xe bức xúc trước lời giải thích đến từ phía nhà sản xuất liên quan đến hoạt động của hệ thống túi khí trên xe. Theo trang Jiemain News, vào ngày 15.10 ông Liu đang lái chiếc Xpeng X9 thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc xe mất kiểm soát, đâm vào một cây ven đường và một cột điện, rồi lật nhào khiến phần đầu xe bị hư. Đáng chú ý, dù va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng nặng nhưng túi khí trên xe vẫn không bung.

May mắn là không ai bị thương trong vụ tai nạn này. Sau khi kiểm tra, công ty bảo hiểm đánh giá chiếc xe không thể sửa chữa được nữa và khuyến nghị nên loại bỏ nó. "Chúng tôi rất may mắn khi không ai bị thương sau vụ tai nạn, nhưng khá khó hiểu khi túi khí trên xe không bung ra ngay cả trong tình huống này. Điều đó hoàn toàn không an tâm chút nào", ông Liu chia sẻ.

Chiếc Xpeng X9 gặp tai nạn khiến phần đầu xe hư hỏng nặng nhưng túi khí lại không bung Ảnh: CarNewsChina

Theo Jiemain News, ông Liu mua chiếc Xpeng X9 này cách đây hai năm với giá gần 500.000 nhân dân tệ (khoảng 74.600 USD). Chia sẻ trên trang Jiemain News sau khi vụ việc xảy ra ông thắc mắc "Tôi thực sự không hiểu, nếu ngay cả trong những trường hợp xảy ra tai nạn như vậy, túi khí cũng không bung, vậy thì khi nào túi khí mới bung ra?

Trong email trả lời truyền thông liên quan đến vụ việc này, phía Xpeng cho biết dữ liệu hệ thống và video lái xe cho thấy chiếc xe đang ở chế độ số tay vào thời điểm va chạm, và người lái tiếp tục nhấn ga, đánh lái gấp trước khi va chạm. Xpeng giải thích rằng vụ va chạm không đạt đến ngưỡng kích hoạt cảm biến túi khí. Xpeng sẽ tôn trọng yêu cầu của ông Liu về việc thẩm định bởi bên thứ ba và hợp tác trong các công việc tiếp theo.

Xpeng giải thích rằng vụ va chạm không đạt đến ngưỡng kích hoạt cảm biến túi khí Ảnh: CarNewsChina

X9 là mẫu MPV đầu tiên và cũng là mẫu xe có giá bán cao nhất của Xpeng đang được phân phối trên thị trường. Đây là mẫu MPV 7 chỗ thuần điện được phân phối bắt từ đầu năm 2024, với bốn cấu hình, giá từ 359.800 - 419.800 nhân dân tệ (tương đương 53.700 - 62.700 USD). Vào tháng 11 năm ngoái, Xpeng đã ra mắt phiên bản X9 EREV, mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động đầu tiên của hãng, với các phiên bản Max và Ultra có giá lần lượt từ 309.800 nhân dân tệ (46.200 USD) và 329.800 nhân dân tệ (49.200 USD).

Trước đó, mẫu X9 đã gặp phải một số vấn đề về chất lượng. Vào tháng 6.2026, Xpeng cho biết số lượng xe X9 giao toàn cầu đã vượt quá 60.000 chiếc. Cùng thời điểm đó, người dùng phản ánh về sự cố liên quan đến hệ thống treo khí nén khi hoạt động trong điều kiện thời tiết nóng khiến một bên hoặc toàn bộ thân xe bị xệ xuống. Xpeng sau đó đã xin lỗi và tiến hành triệu hồi sản phẩm để sửa chữa.

Mẫu X9 trước đó đã gặp phải một số vấn đề về chất lượng Ảnh: Xpeng

Ngày 15.7, Xpeng gia hạn bảo hành hệ thống giảm xóc khí nén phía trước cho các xe X9 bị ảnh hưởng lên 8 năm hoặc 160.000 km, kể cả xe đã thay đổi quyền sở hữu. Ngày 24.7, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc đã công bố hồ sơ triệu hồi từ Xpeng liên quan đến 33.473 xe X9 được sản xuất từ ngày 8.8.2023 - 11.8.2025. Một số giảm xóc khí nén phía trước có thể bị rò rỉ chậm trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao do sai sót trong quá trình sản xuất.