Ô tô gầm cao 5 chỗ dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam ồ ạt giảm giá

Sau cuộc đua làm mới mẫu mã và màn "chào sân" của những tân binh, phân khúc ô tô gầm cao 5 chỗ dưới 1 tỉ đồng tại Việt Nam đang chạy đua giảm giá bán khi thị trường đang bước vào những tháng cuối năm.



Xu hướng chuộng ô tô gầm cao của người Việt tạo động lực để các nhà sản xuất, phân phối ô tô lần lượt làm mới mẫu mã, đồng thời tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá… bất chấp một số mẫu xe vốn đã được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Một trong số đó là Ford Territory.

Ford Territory được hãng xe Mỹ áp dụng mức ưu đãi, giảm giá từ 50 - 73 triệu đồng Bá Hùng

Được lắp ráp tại nhà máy Ford ở Hải Dương, cả 3 phiên bản Ford Territory vốn có mức giá niêm yết từ 822 - 954 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các phiên bản của dòng xe này đang được hãng xe Mỹ áp dụng mức ưu đãi, giảm giá từ 50 - 73 triệu đồng. Trong đó, mức giảm 50 triệu đồng giúp giá bán Territory Trend 1.5 AT chỉ còn 772 triệu đồng. Bản Territory Titanium 1.5 AT giảm cao nhất 73 triệu đồng về mức 836 triệu đồng. Trong khi bản Territory Titanium X 1.5 AT cap cấp nhất chỉ có giá 889 triệu đồng, giảm 65 triệu đồng.

Như vậy, với chương trình ưu đãi đang được Ford Việt Nam áp dụng, giá bán Ford Territory hiện đã giảm về mức dưới 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, với việc lắp ráp trong nước, khách hàng mua Ford Territory còn được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.

Mazda CX-5 cũng thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính sách Bá Hùng

Chương trình ưu đãi kép giúp Ford Territory gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá với Mazda CX-5 - mẫu xe đang bán chạy nhất phân khúc Crosssover 5 chỗ tại Việt Nam. Sau lần nâng cấp, điều chỉnh giá mới đây Mazda CX-5 đang tạo được sức hút khi bổ sung thêm tính năng, công nghệ trong khi giá bán chỉ từ 749 - 999 triệu đồng. Mẫu xe này cũng thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính sách.

Tương tự Mazda CX-5, mẫu Crossover 5 chỗ mang thương hiệu xe Hàn Quốc - Kia Sportage do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối cũng đang được đơn vị này đưa ra mức giá ưu đãi khá hấp dẫn. Cụ thể, các phiên bản của Kia Sportage được điều chỉnh giảm từ 10 -60 triệu đồng, đưa giá xe trở về mức 799 triệu đến 1,019 tỉ đồng thay vì 859 triệu đến 1,029 tỉ đồng như trước đây.

Không chịu thua kém đối thủ đồng hương, Hyundai Tucson do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng được nhiều đại lý áp dụng mức giảm giá từ 25 - 40 triệu đồng, đưa mức giá thực tế mẫu xe này về mức 820 triệu đến 1,02 tỉ đồng. Ngoài ra, tương tự Kia Sportage, Hyundai Tucson cũng được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ chính sách.

Các phiên bản của Kia Sportage được điều chỉnh giảm từ 10 -60 triệu đồng, đưa giá xe trở về mức 799 triệu đến 1,019 tỉ đồng

Không chỉ những mẫu xe vốn đã có thâm niên chinh chiến và tạo dựng được tên tuổi, ngay cả những "tân binh" mới chân ướt chân ráo gia nhập thị trường ô tô Việt Nam như MG RX5, Haval H6… cũng giảm giá để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh. Trong đó, MG RX5 nhập khẩu từ Trung Quốc được công bố giá 739 - 829 triệu đồng, tuy nhiên hiện tại các đại lý MG đang phân phối mẫu Crossover 5 chỗ này với giá ưu đãi, chỉ từ 699 - 799 triệu đồng. Haval H6 cũng nhận được khuyến mãi ngay khi ra mắt với chương trình tặng bảo hiểm thân vỏ, thẻ ưu đãi sử dụng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ khách hàng đổi sang xe mới với ưu đãi thêm 20 triệu đồng.

MG RX5 được các đại lý MG bán giá ưu đãi, chỉ từ 699 - 799 triệu đồng Bá Hùng

Tính đến hết tháng 8.2023, Crossover 5 chỗ đang là một trong những phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam, trong đó Mazda CX-5 đang là mẫu xe được người Việt ưa chuộng nhất ở phân khúc này.