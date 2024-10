Ô tô gắn biển số giả, đề xuất phạt tới 30 triệu đồng

Bị "mạo danh" biển số, làm gì để chứng minh vô can?

Từ câu chuyện dùng BKS giả, nhiều người đặt câu hỏi nếu không may bị "mạo danh" BKS xe và công an gửi thông báo phạt nguội về nhà, cần làm gì để chứng minh mình vô can, tránh bị phạt oan?

Bộ Công an cho hay, khi phát hiện hành vi vi phạm bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện để xử lý, lực lượng CSGT sẽ xác định thông tin về phương tiện và chủ phương tiện thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết vụ việc.

Trường hợp vi phạm không phải xe của mình mà do các phương tiện khác cố tình làm thay đổi chữ, số của BKS, chủ phương tiện có thể phản ánh trực tiếp đến cơ quan công an nơi gửi thông báo để tiến hành xác minh. Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ có trách nhiệm xác minh, làm rõ và trả lời. Việc xác minh được thực hiện đồng bộ trên dữ liệu thu được từ hệ thống camera quan sát, giám sát và nhận dạng BKS trên tuyến với độ chính xác cao, sẽ loại trừ được các phương tiện bị nhận dạng nhầm do hành vi che, dán BKS. Đồng thời, cơ quan công an sẽ phân tích, làm rõ chủ phương tiện thực hiện hành vi che, dán BKS để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm. Theo LS Nguyễn Thị Thúy, chủ phương tiện có thể tự chứng minh không vi phạm bằng cách cung cấp thông tin cho thấy tại thời điểm hành vi phát sinh, xe của mình đang để ở nhà, ở tiệm sửa xe, bãi giữ xe…; hoặc bản thân chủ xe đang thực hiện công việc khác mà không điều khiển xe; hoặc xe của mình có BKS, đặc điểm hoàn toàn khác với xe vi phạm mà camera ghi nhận…