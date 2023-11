Ô tô giảm giá, hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ vẫn không vực nổi sức mua

Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Kinh tế suy thoái, lạm phát có chiều hướng gia tăng, người dân thắt chặt chi tiêu cùng với những "nút thắt" về chính sách tín dụng… khiến sức mua ô tô trên thị trường liên tục biến động.



Sau bước sụt giảm rong giai đoạn cuối năm 2022, bước sang những tháng đầu năm 2023 thị trường ô tô Việt Nam tưởng như đã tìm lại được nhịp hồi phục, tuy nhiên tác động của tình hình kinh tế khiến diễn biến trên thị trường ngày càng khó lường. Bất chấp nỗ lực trình làng các mẫu mã mới cũng như giảm giá nhằm tạo sự chú ý với khách mua, lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam xuyên suốt những tháng trong quý 2, quý 3/2023 liên tục sụt giảm.

Lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam xuyên suốt những tháng trong quý 2, quý 3/2023 liên tục sụt giảm Bá Hùng

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất, phân phối ô tô phải "cầu cứu" chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ. Sau thời gian xem xét, lấy ý kiến vào tháng 7.2023 Nghị định 41/2023/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước được ban hành. Bên cạnh đó, bản thân các đơn vị, lắp ráp hay nhập khẩu, phân phối ô tô cũng nỗ lực gia tăng mức ưu đãi, giảm giá bán nhiều dòng xe để kích cầu.

Với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ ở các phân khúc ô tô, có thể nói năm 2023 là thời điểm giá bán nhiều mẫu ô tô lập đáy trên thị trường. Thậm chí, chính sách "đại hạ giá" bán xả hàng để thanh lý xe tồn kho của các đại lý đã kéo giá bán nhiều mẫu ô tô mới về mức thấp nhất trong gần 10 năm trở lại đây.

Năm 2023 là thời điểm giá bán nhiều mẫu ô tô lập đáy trên thị trường Bá Hùng

Tuy nhiên, trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu "lên đời, đổi xe" cũng không còn cao như trước đây, ô tô giảm giá thậm chí hưởng ưu đãi kép nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ vẫn "ế". Trưởng bộ phận bán hàng một đại lý Hyundai tại TP.HCM cho biết: "Sức mua ô tô năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sụt giảm diễn ra ở tất cả các phân khúc. Thậm chí, nhiều thời điểm doanh số bán ô tô còn thấp hơn so với giai đoạn thị trường bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19".

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau 10 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA chỉ đạt 235.296 xe, thấp hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam, sau 10 tháng đã qua của năm 2023 ngoại trừ Ford vẫn giữ được đà tăng trưởng dương (đạt 29.546 xe, tăng 51%) so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe bán ra của các thương hiệu còn lại đều giảm sâu.

Ngoại trừ Ford vẫn giữ được đà tăng trưởng dương (đạt 29.546 xe, tăng 51%) so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe bán ra của các thương hiệu còn lại đều giảm sâu Bá Hùng

Cụ thể, lượng xe Toyota bán ra tại Việt Nam chỉ đạt 42.531 xe, giảm 42% tương đương gần 30.300 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mitsubishi vẫn duy trì được sức hút nhờ những mẫu mã như Xpander (mẫu xe đang bán chạy nhất thị trường) nhưng so với năm ngoái, doanh số bán xe Mitsubishi vẫn đang thấp hơn khoảng 28%.

Honda làm mới một loạt mẫu mã và bổ sung thêm những mẫu xe mới như Honda BR-V, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản nổi tiếng về độ an toàn, tiết kiệm cũng không thể tạo được sức hút như những năm trước. Những nỗ lực giảm giá, ưu đãi với hầu hết các dòng xe chỉ giúp Honda đạt 17.218 xe bán ra sau 10 tháng đầu năm 2023, giảm 36% so với năm ngoái. Lượng xe Kia bán ra cũng giảm tới 39%, Mazda giảm 8%, Suzuki giảm 14%... so với cùng kỳ năm ngoái.

Những nỗ lực giảm giá, ưu đãi với hầu hết các dòng sản phẩm chỉ giúp Honda đạt 17.218 xe bán ra sau 10 tháng đầu năm 2023, giảm 36% so với năm ngoái Bá Hùng

Các nhà sản xuất, phân phối ô tô dự báo, những tín hiệu lạc quan sẽ đến với thị trường ô tô Việt Nam trong hai tháng cuối năm, tuy nhiên toàn ngành khó có thể đạt được doanh số bán hàng như năm ngoái, thậm chí lượng ô tô mới bán ra trong năm nay sẽ thấp hơn từ 20 - 25% so với năm ngoái.