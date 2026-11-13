Ô tô giảm giá ra mẫu mới, người Việt mua xe thương hiệu nào nhiều nhất?

Bất chấp nỗ lực kích cầu của các nhà sản xuất, đại lý phân phối thông qua các chương trình ưu đãi, giảm giá đồng thời lần lượt tung ra thị trường nhiều mẫu mã mới để khởi động mùa bán hàng cuối năm… thị trường ô tô vẫn không thể giữ được nhịp tăng trưởng. Người Việt mua xe mới vẫn đang có xu hướng chuyển sang xe điện, đồng thời ưu tiên chọn mua ô tô của các thương hiệu đã khẳng tạo dựng được danh tiếng, niềm tin, chất lượng trên thị trường.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Ô tô ồ ạt giảm giá người Việt mua hơn 55.200 xe mới trong tháng 10.2026

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 28.957 xe ô tô các loại, giảm 6.137 xe tương đương khoảng 17% so với tháng 9.2026.

Trong tháng 10.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 55.275 xe ô tô các loại, giảm 7.315 xe tương đương 11,7% so với tháng trước đó Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.422 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 22.896 xe); trong tháng 10.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 55.275 xe ô tô các loại, giảm 7.315 xe tương đương 11,7% so với tháng trước đó. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Như vậy, sau khi tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9.2026, sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam lại lập tức sụt giảm. Đáng chú ý, tháng 10 vừa qua là một trong những tháng có kết quả bán hàng thấp nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ nhỉnh hơn tháng 2 và tháng 8.2026. Điều này cho thấy thực tế sức mua trên thị trường ô tô vẫn thiếu ổn định.

Dù nhiều mẫu mã ô tô được các nhà sản xuất giảm giá mạnh bên cạnh sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới vẫn không vực nổi sức mua. Theo các chuyên gia trong ngành, điều này một phần xuất phát từ tâm lý e ngại của khách hàng khi lãi suất cho vay mua ô tô vẫn đang ở mức khá cao, bên cạnh đó miếng bánh thị phần đang ngày càng bị chia nhỏ khi có nhiều thương hiệu, mẫu mã gia nhập thị trường.

Lãi suất cho vay mua ô tô vẫn đang ở mức khá cao khiến không ít khách hàng e ngại khi mua ô tô mới Ảnh: BÁ HÙNG

Người Việt mua xe VinFast nhiều nhất, doanh số KIA, Mazda bất ngờ tăng trưởng

Súc mua sụt giảm, kéo doanh số bán của nhiều thương hiệu ô tô lao dốc trong tháng 10.2026; dù vậy cục diện cạnh tranh ở nhóm đầu trong cuộc đua doanh số cũng không có nhiều xáo trộn. VinFast vẫn là thương hiệu ô tô được khách hàng ưa chuộng nhất Việt Nam.

Hãng xe điện Việt Nam đã bàn giao 22.896 xe đến tay khách hàng và các đại lý trong tháng 10 vừa qua, giảm 728 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, kết quả này giúp VinFast lập kỷ lục doanh số bán hơn 200.000 xe tại Việt Nam chỉ sau 10 tháng đầu năm. Kết quả này có đóng góp đáng kể của những mẫu xe điện cỡ nhỏ như VinFast VF 3, VF 5, VF 6…

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất tại Việt Nam tháng 10.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Toyota xếp thứ hai với 6.132 xe, giảm hơn 800 xe so với tháng trước đó. Dù vẫn nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều mẫu mã xe Toyota đang phân phối tại Việt Nam, tuy nhiên hãng xe Nhật vẫn không thể giữ được nhịp tăng trưởng. Các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Yaris Cross, Innova Cross hay Toyota Hilux… tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực đóng góp vào tổng doanh số bán hàng của Toyota trong tháng 10 vừa qua.

Hyundai chỉ bán được 3.422 xe, giảm 450 xe so với tháng trước đó nhưng vẫn giữ được vị trí thứ ba. Không có mẫu mã nào của hãng xe Hàn Quốc này vượt mốc doanh số 1.000 xe trong tháng vừa qua. Ngay cả mẫu Hyundai Creta bán chạy nhất cũng chỉ đạt mức 783 xe. Trái lại, KIA lại cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong bối cảnh sức mua trên thị trường sụt giảm. Doanh số bán xe KIA đạt 3.085 xe, tăng 238 xe so với tháng trước đó. Mazda xếp ngay phía sau với 2.704 xe bán ra, tăng 154 xe so với tháng trước. Kết quả này đến từ việc nhà sản xuất phân phối THACO AUTO mạnh tay trong việc triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe KIA, Mazda trong tháng vừa qua.

Ford rơi xuống vị trí thứ 6 khi chỉ bán được 2.561 xe, giảm gần 1.200 xe so với tháng trước đó. Trong đó, mẫu bán tải Ford Ranger đang cho thấy dấu hiệu chững lại khi không còn giữ được sức hút như trước đây. Mitsubishi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi chỉ bán được 2.179 xe, giảm tới 1.711 xe so với tháng trước. Các vị trí còn lại thuộc về Honda (đạt 1.657 xe) và Isuzu (đạt 1.269 xe).

Doanh số Mitsubishi, Ford tại Việt Nam giảm mạnh trong tháng 10.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 550.413 xe, tăng 95.756 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 310.986 xe, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast vẫn giữ vững ngôi vị thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số đạt 200.593 xe.