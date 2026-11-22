Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bất ngờ tăng trưởng trở lại trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm. Cục diện cạnh tranh nhanh chóng đảo chiều khi Toyota Wigo vượt mặt Hyundai Grand i10 trong cuộc đua doanh số tháng 10.2026.

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Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bất ngờ tăng trưởng

Sau bước tăng trưởng trong tháng 9.2026 sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ lao dốc với mức giảm 17% trong tháng 10 vừa qua. Dù vậy, phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam với các mẫu mã như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning lại cho thấy điểm sáng khi vẫn tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ Tháng 1.2026 527 Tháng 2.2026 208 Tháng 3.2026 257 Tháng 4.2026 174 Tháng 5.2026 158 Tháng 6.2026 143 Tháng 7.2026 311 Tháng 8.2026 167 Tháng 9.2026 217 Tháng 10.2026 237

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 10.2026 cho thấy, tổng doanh số ô tô cỡ nhỏ máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt đạt 237 xe, tăng 20 xe tương đương 8,5% so với tháng 9.2026. Kết quả này vẫn chưa phản ánh hết quy mô doanh số của phân khúc này khi chưa bao gồm lượng xe KIA Morning bán ra trong tháng 10.2026, do THACO AUTO không công bố chi tiết.

Dù vậy, với mức tăng trưởng hơn 8%, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam là một trong những phân khúc hiếm hoi trên thị trường ô tô Việt Nam giữ được nhịp tăng trưởng dương về doanh số trong bối cảnh sức mua toàn ngành sụt giảm trong tháng 10.2026. Doanh số vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đây vẫn là một trong những tháng có kết quả bán hàng tích cực nhất của ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam tính từ tháng 4.2026 đến nay. Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn giảm tới 398 xe, tương đương 62,7%.

Với mức tăng trưởng hơn 8%, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam là một trong những phân khúc hiếm hoi trên thị trường ô tô Việt Nam giữ được nhịp tăng trưởng dương về doanh số Ảnh: BÁ HÙNG

Toyota Wigo vượt Hyundai Grand i10

Sức mua tăng trưởng trở lại, cục diện cạnh tranh ở cuộc đua doanh số phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng có sự thay đổi. Không còn là sự áp đảo của Hyundai Grand i10 như những tháng trước, sự trở lại của mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia - Toyota Wigo với nguồn cung dồi dào hơn đã khiến ngôi vương đổi chủ.

Cụ thể, doanh số Toyota Wigo trong tháng 10.2026 đạt 129 xe, tăng 77 xe so với tháng trước đó; qua đó giúp mẫu ô tô giá rẻ nhất của Toyota vượt Hyundai Grand i10 trong cuộc đua doanh số tháng 10.2026. Dù vậy, nếu cộng dồn cả 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số Toyota Wigo chỉ mới đạt 654 xe.

Doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 dù được thương hiệu xe Hàn Quốc tiếp tục mạnh tay áp dụng ưu đãi, giảm giá lên tới 50 triệu đồng nhưng không giữ được nhịp tăng trưởng doanh số. Tháng 10 vừa qua, doanh số Hyundai Grand i10 chỉ đạt 108 xe, giảm 57 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam đạt 2.399 xe, giảm 2.366 xe tương đương 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi thế trong cuộc đua doanh số phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn đang nghiêng về phía Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, với bước tăng trưởng trong tháng 10 cho thấy, Toyota Wigo vẫn chưa buông xuôi trong cuộc đua doanh số, dù thời gian bán hàng của năm 2026 chỉ còn lại 2 tháng.