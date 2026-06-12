Ô tô ồ ạt ưu đãi giảm giá, xe hãng nào bán chạy nhất?

Sau bước sụt giảm mạnh trong tháng 4.2026, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tiếp tục nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá; tuy nhiên vẫn không đủ sức để vực dậy sức mua trên thị trường ô tô. Ngoại trừ VinFast vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, các thương hiệu còn lại đều có mức tăng trưởng không đáng kể, thậm chí doanh số Toyota, Mazda, Mitsubishi… tiếp tục "lao dốc" dù nhiều mẫu mã đã được giảm giá.

Lượng ô tô bàn giao sụt giảm, VinFast vẫn là hãng xe bán chạy nhất Việt Nam

Sức mua trên thị trường tiếp đà "lao dốc" khiến doanh số nhiều hãng xe sụt giảm, trong đó VinFast cũng không ngoại lệ. Số liệu vừa được hãng xe điện Việt Nam công bố mới đây cho thấy, trong tháng 5.2026 VinFast đã bàn giao 19.503 xe ô tô điện đến tay các đại lý cũng như khách hàng Việt Nam, giảm 5.271 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán ô tô VinFast sụt giảm.

Trong tháng 5.2026, VinFast đã bàn giao 19.503 xe ô tô điện đến tay các đại lý cũng như khách hàng Việt Nam Ảnh: B.H

Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô VinFast vừa bàn giao trong tháng 5.2026 vẫn nhiều hơn 8.121 xe. Với kết quả này, VinFast tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam, đồng thời thiết lập kỷ lục mới với gần 98.000 xe được giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý chỉ trong 5 tháng đầu năm. Kết quả này đến từ sự linh hoạt của VinFast trong việc áp dụng các chương trình ưu đãi với một loạt mẫu mã sản phẩm. Bên cạnh đó, việc miễn phí sạc trong vòng hai năm cho khách hàng mua ô tô điện VinFast kết hợp với chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện đang được áp dụng… góp phần thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn sử dụng ô tô điện.

Tương tự những tháng trước đây, VinFast Limo Green vẫn là sản phẩm được người tiêu dùng tại Việt Nam ưa chuộng nhất. Trong số hơn 19.500 xe VinFast được bàn giao trong tháng 5 vừa qua, VinFast Limo Green đóng góp hơn 5.100 xe. Mẫu xe cỡ nhỏ VinFast VF 3 cũng đạt 4.770 xe, VF 5 đạt 3.399 xe. Đây cũng là 3 mẫu xe góp mặt ở 3 vị trí dẫn đầu trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026.

VinFast tiếp tục là thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam, đồng thời lập kỷ lục mới với gần 98.000 xe được giao đến tay khách hàng chỉ trong 5 tháng đầu năm Ảnh: B.H

Lượng tiêu thụ xe Toyota tiếp tục giảm, xe Hàn tăng trưởng nhưng không đáng kể

Không chỉ VinFast, doanh số Toyota cũng tiếp tục giảm trong tháng 5.2026. Dù sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường đồng thời liên tục triển khai các gói ưu đãi, giảm giá… nhưng lượng tiêu thụ xe Toyota vẫn chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc. Tháng 5 vừa qua, hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 5.653 xe, giảm 11% tương đương 725 xe so với tháng 4.2026.

Yaris Cross là mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng vừa qua với doanh số đạt 1.430 xe, trong khi Vios, Veloz Cross… đều bán ít hơn tháng trước đó.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 5.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Trái ngược với sự sụt giảm của toàn thị trường ô tô, các thương hiệu xe Hàn Quốc như KIA, Hyundai… lại tăng trưởng, dù vậy mức tăng thực sự không đáng kể. Hyundai sau những đợt giảm giá mạnh tay trong tháng 5.2026 đã bán được 3.921 xe, tăng 17 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, KIA bán ra 2.512 xe, tăng 43 xe so với tháng 4.2026. Đáng chú ý, không có mẫu mã nào của hai thương hiệu này có thể chen chân vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5.2026.

Doanh số toàn ngành ô tô 'lao dốc' trong tháng 5.2026

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 5.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 29.935 xe ô tô các loại, giảm hơn 2.000 xe, tương đương khoảng 6% so với tháng 4.2026.

Trong tháng 5.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 53.359 xe ô tô các loại, ít hơn 7.256 xe tương đương gần 12% so với tháng 4.2026 Ảnh: B.H

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.921 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 19.503 xe), trong tháng 5.2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 53.359 xe ô tô các loại, ít hơn 7.256 xe tương đương gần 12% so với tháng 4.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 283.606 xe ô tô các loại, tăng 76.368 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 156.729 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast là thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất sau 5 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 97.961 xe.