    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một vụ tai nạn tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười (TP.HCM) khiến các phương tiện nằm la liệt, 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

    Chiều tối 25.9, Công an phường An Phú Đông phối hợp Đội CSGT An Sương và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TP.HCM) làm 1 người tử vong.

    Ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong- Ảnh 1.

    Hiện trường tai nạn

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, trong lúc trời đổ mưa lớn, chiếc xe ô tô biển số 51M-123.xx, lưu thông trên đường Đỗ Mười, theo hướng từ Thủ Đức đi ngã tư An Sương.

    Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài (phường An Phú Đông), chiếc xe ô tô bất ngờ tông trúng hàng loạt phương tiện gồm nhiều xe máy và ô tô đang di chuyển cùng chiều phía trước.

    Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, va chạm tiếp vào xe tải đang dừng đỗ trước cửa hàng khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác bị thương nhẹ. 

    Tại hiện trường, có 5 xe máy nằm rải rác trên đường, 1 xe máy mắc kẹt dưới gầm trước đầu ô tô.

    Ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong- Ảnh 2.

    Các xe máy bị tông trúng nằm ngổn ngang trên đường

    ẢNH: C.T.V

    Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm kết hợp trời mưa, giao thông qua khu vực đường Đỗ Mười bị ùn ứ kéo dài.

    Lực lượng CSGT và Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tông xe liên hoàn này.

    Tin liên quan

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1

    Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên QL1 làm xe khách lật, khiến 2 bị người bị thương.

    Khám phá thêm chủ đề

    tông xe liên hoàn Xe máy người đàn ông Trời mưa camera an ninh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận