Ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong

Chiều tối 25.9, Công an phường An Phú Đông phối hợp Đội CSGT An Sương và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ô tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông, TP.HCM) làm 1 người tử vong.

Hiện trường tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, trong lúc trời đổ mưa lớn, chiếc xe ô tô biển số 51M-123.xx, lưu thông trên đường Đỗ Mười, theo hướng từ Thủ Đức đi ngã tư An Sương.

Khi gần đến giao lộ với đường Vườn Lài (phường An Phú Đông), chiếc xe ô tô bất ngờ tông trúng hàng loạt phương tiện gồm nhiều xe máy và ô tô đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, va chạm tiếp vào xe tải đang dừng đỗ trước cửa hàng khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ. Các nạn nhân khác bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, có 5 xe máy nằm rải rác trên đường, 1 xe máy mắc kẹt dưới gầm trước đầu ô tô.

Các xe máy bị tông trúng nằm ngổn ngang trên đường ẢNH: C.T.V

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm kết hợp trời mưa, giao thông qua khu vực đường Đỗ Mười bị ùn ứ kéo dài.

Lực lượng CSGT và Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tông xe liên hoàn này.