Ốc hương: Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe

Dưới góc nhìn dinh dưỡng học, ốc hương không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm, canxi, sắt và magie.

Giá trị dinh dưỡng của ốc hương

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà (Hệ thống nhà thuốc, tiêm chủng Long Châu) cho biết, một trong những yếu tố khiến ốc hương được yêu thích là giá trị dinh dưỡng cao nhưng lượng calo thấp - phù hợp cho cả người ăn kiêng. Trung bình 100 g thịt ốc hương tươi chứa khoảng 90 - 100 kcal, trong đó:

Protein: 16 - 18 g.

Chất béo: 1 - 1,5 g.

Canxi: 150 - 200 mg.

Sắt: 2 - 3,5 mg.

Kẽm: 2 - 3 mg.

Magie, kali, cùng các vitamin B12, E, A ở mức đáng kể.

Nhờ hàm lượng đạm cao, ít chất béo bão hòa và giàu khoáng chất, ốc hương là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung năng lượng lành mạnh.

Ốc hương không chỉ cung cấp protein chất lượng cao mà còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kẽm, canxi, sắt và magie Ảnh: AI

Ốc hương có tác dụng gì với sức khỏe?

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc sử dụng ốc hương trong chế độ ăn hợp lý mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cơ thể.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Ốc hương chứa nhiều kẽm - vi chất cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản xuất tế bào bạch cầu và enzyme chống oxy hóa. Nhờ vậy, cơ thể có khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh.

Tốt cho hệ tim mạch. Nhờ lượng omega-3 tự nhiên cùng kali giúp điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu, ốc hương góp phần bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ xương và cơ bắp. Nguồn canxi và magie trong ốc hương giúp duy trì cấu trúc xương, giảm nguy cơ loãng xương, đồng thời protein dễ hấp thu giúp phát triển khối cơ, đặc biệt có lợi cho người tập luyện thể thao.

Giúp kiểm soát cân nặng. Với lượng calo thấp nhưng giàu dinh dưỡng, ốc hương phù hợp cho người ăn kiêng. Khi chế biến đúng cách (như hấp, luộc), loại hải sản này giúp cung cấp năng lượng vừa đủ mà không gây tăng cân.

Hỗ trợ trao đổi chất và làm đẹp da. Thành phần vitamin nhóm B và E trong ốc hương có vai trò trong chuyển hóa năng lượng, cải thiện làn da và ngăn ngừa quá trình oxy hóa tế bào.

Lưu ý khi ăn ốc hương

Dù giàu dinh dưỡng, nhưng cần ăn ốc hương đúng cách để tránh các tác dụng không mong muốn:

Không ăn ốc hương sống hoặc chưa chín kỹ để tránh nhiễm ký sinh trùng.

nhiễm ký sinh trùng. Người có bệnh gout, rối loạn chuyển hóa purin hoặc tăng axit uric nên hạn chế, vì ốc hương có thể làm tăng nồng độ purin.

Không ăn quá nhiều trong một bữa.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên đảm bảo ốc được nấu chín kỹ trước khi ăn để tránh rủi ro nhiễm khuẩn.

Theo bác sĩ Thu Hà, ốc hương không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, từ việc hỗ trợ miễn dịch, tim mạch đến duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, như mọi loại thực phẩm, điều quan trọng là ăn điều độ, chọn nguyên liệu tươi và chế biến đúng cách. Một khẩu phần ốc hương vừa phải trong thực đơn hằng tuần sẽ giúp bạn tận hưởng hương vị hải sản tuyệt vời mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.