Ốc Thanh Vân hội ngộ người quen, tiết lộ quan điểm dạy 3 con

Chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa khép lại 3 ngày ghi hình tại phường Nha Trang (Khánh Hòa). Chương trình có sự đồng hành của dàn nghệ sĩ gồm Đại Nghĩa, Dương Hồng Phúc, Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập, Trương Quỳnh Anh, Trần Ngọc Vàng, Quân A.P…

Ốc Thanh Vân hội ngộ Trần Ngọc Vàng tại Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Lý do Ốc Thanh Vân dẫn 3 con đi quay show thực tế

Đến Khánh Hòa dẫn dắt chương trình lần này, MC Ốc Thanh Vân đưa cả 3 con theo cùng. Với nữ MC, đây không chỉ là chuyến đi trong dịp nghỉ hè mà còn là dịp để các con gặp gỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có. “Mình cũng giống những ông bố bà mẹ khác, lúc nào cũng muốn mang đến những thứ đủ đầy nhất cho con của mình và mình cũng không muốn bất kỳ đứa trẻ nào ngoài kia bị bỏ lại”, nữ MC chia sẻ.

Theo Ốc Thanh Vân, để đồng hành cùng các con trong hành trình khôn lớn, cô quan niệm rằng việc cho các bé nghe những câu chuyện thật, thấy những hoàn cảnh thật chính là lời nhắc nhở tốt nhất. Từ đó, nữ MC mong con hiểu được rằng “cần trân trọng những gì mình đang có, đồng thời chia sẻ yêu thương với những người xung quanh bằng những cách khác nhau, dù lớn dù nhỏ nhưng mỗi sự chia sẻ vẫn đáng trân trọng”.

3 người con của Ốc Thanh Vân cùng mẹ tham gia chương trình. Trong đó, anh trai cả khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình cao lớn ở tuổi 15 Ảnh: NSX

Trong suốt thời gian ghi hình, nữ MC liên tục động viên các nhân vật, khích lệ các em nhỏ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Mỗi khi nghỉ giải lao, cô lại tranh thủ kể cho các con nghe câu chuyện của từng nhân vật để các bé hiểu hơn ý nghĩa của chương trình. Các bé cũng nhiệt tình hỗ trợ mẹ cầm thùng tiền để nhận những khoản đóng góp từ khán giả gửi đến các gia đình. Cách dạy con của Ốc Thanh Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hội ngộ Ốc Thanh Vân tại chương trình, diễn viên Trần Ngọc Vàng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội cùng bạn diễn trong Heo năm móng tham gia Mái ấm gia đình Việt. Nam diễn viên cho biết anh là khán giả quen thuộc của chương trình và luôn mong một ngày được trực tiếp góp mặt để động viên, tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn.

Trương Quỳnh Anh hào hứng với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Theo dõi những thước phim về các nhân vật, sao nam 9X không giấu được sự xúc động. Điều khiến anh day dứt nhất là sự hiểu chuyện dù các em nhỏ chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn, phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và nỗi lo.

Trở lại Mái ấm gia đình Việt lần thứ hai, Trương Quỳnh Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ghi hình chương trình ngay tại quê nhà. Nữ ca sĩ cho biết đây là chương trình giàu giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các gia đình vượt qua nghịch cảnh, đồng thời lan tỏa những thông điệp đẹp về tình thân và sự sẻ chia.

Bên cạnh sự đồng hành của các nghệ sĩ, chương trình Mái ấm gia đình Việt còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả địa phương. Sau ba ngày ghi hình, chương trình đã trao tổng cộng hơn 9 tỉ đồng, hỗ trợ 18 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là con số giúp chương trình Mái ấm gia đình Việt xác lập kỷ lục mới về tổng số tiền quyên góp cao nhất trong một đợt ghi hình kể từ khi chương trình lên sóng.