Ốc Thanh Vân 'sang chấn' khi quay cảnh tình cảm với đàn em trong phim kinh dị

NSƯT Ốc Thanh Vân đánh dấu màn tái xuất điện ảnh với vai diễn Jennifer Trúc Nguyễn trong phim kinh dị Heo năm móng. Cụ thể, người đẹp 8X hóa thân thành vợ của Chí (Trần Ngọc Vàng thủ vai). Jennifer Trúc Nguyễn là người yêu chồng, thương con nhưng chính sự khác biệt về văn hóa, đời sống tinh thần khiến cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc khi có nhiều mâu thuẫn xảy ra.

Ốc Thanh Vân 'đau' sau cảnh quay cao trào

Tại buổi công chiếu diễn ra vào ngày 22.4, Ốc Thanh Vân chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm hậu trường và đặc biệt là cảm xúc còn đọng lại sau những cảnh quay căng thẳng. Nói về vai diễn, Ốc Thanh Vân cho rằng nhiệm vụ của diễn viên là hoàn thành tốt nhất trên trường quay, còn linh hồn của bộ phim nằm ở bàn tay nhào nặn của đạo diễn. Tuy nhiên, nữ diễn viên 8X không ngần ngại tiết lộ về phân đoạn khiến mình "sang chấn" nhất là cảnh cãi vã cao trào và những nút thắt tình cảm của hai vợ chồng trong phim.

Ốc Thanh Vân trở lại điện ảnh, đảm nhận vai người vợ chịu nhiều áp lực hôn nhân Ảnh: ĐPCC

Dù chênh lệch tuổi tác, Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vào vai một cặp vợ chồng với nhiều mâu thuẫn chồng chéo. Khác với suy đoán về những nỗi sợ vô hình trên phim trường kinh dị, Ốc Thanh Vân thừa nhận cô bị "vắt kiệt" bởi những cảnh quay tâm lý với đàn em. "Sau khi quay xong, tôi vẫn còn cảm giác rất nặng nề, cảm xúc của nhân vật vẫn còn đọng lại trong tôi", Ốc Thanh Vân bộc bạch.

Nhớ lại cảnh cãi nhau kinh điển trong phim, Trần Ngọc Vàng chia sẻ: "Đó là phân đoạn chúng tôi phải tập luyện và bàn bạc rất nhiều. May mắn là chị Vân và tôi phối hợp rất tốt với nhau. Thậm chí, câu thoại cuối không giống kịch bản ban đầu mà được hai bên cùng bàn bạc, điều chỉnh vì cảm thấy chưa đủ 'đã'. Khi quay xong, chị Ốc Thanh Vân còn buột miệng nói 'đau quá, đau quá' vì cảm xúc quá thật". Sự quyết liệt của Trần Ngọc Vàng trong cách thoại cùng với kinh nghiệm diễn xuất của Ốc Thanh Vân giúp cả 2 sống cùng nhân vật.

Ốc Thanh Vân chia sẻ tại buổi công chiếu: “Chỉ cần sau bộ phim này, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, mọi người nhớ đến nhân vật Jennifer Trúc Nguyễn là Vân đã rất vui rồi” Ảnh: ĐPCC

Liên quan đến quá trình thực hiện, diễn viên Duy Khương cũng có những chia sẻ đáng chú ý. "Khi đọc kịch bản nhân vật Bảy Bóng, tôi khá bất ngờ nhưng cũng tò mò về nghệ nhân bóng rỗi nên quyết định tham gia", Duy Khương nói.

Nam diễn viên cho biết anh muốn góp phần lan tỏa một loại hình nghệ thuật truyền thống còn khá xa lạ với giới trẻ. Trong quá trình quay, anh ấn tượng với sự vất vả của các nghệ nhân khi phải sử dụng nhiều đạo cụ nặng và biểu diễn với kỹ thuật cao. "Có cảnh tôi phải tương tác với đạo cụ khá lớn, tạo cảm giác vừa sợ vừa hài hước. Sau khi quay, nhiều người hỏi đó có phải mô hình không, nhưng thật ra là đạo cụ thật", anh chia sẻ thêm, đồng thời bày tỏ hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khác về hình ảnh của mình, thay vì chỉ gắn với những vai giả gái trước đây.

Trong khi đó, diễn viên trẻ Nhật Ý lại mang đến một góc nhìn khác về hành trình đến với Heo năm móng. Cô cho biết bản thân vốn yêu thích thể loại kinh dị - tâm linh nên chủ động tìm kiếm cơ hội thử vai. Tuy nhiên, phải đến dự án này, cô mới thật sự có cơ hội bước vào một bộ phim điện ảnh đúng nghĩa.

Ban đầu, nhân vật của Nhật Ý chỉ được mô tả đơn giản là "cô gái ma", khiến cô nghĩ đây sẽ là một vai nhỏ mang tính hù dọa. Nhưng khi gặp đạo diễn và tìm hiểu sâu hơn, nhân vật lại có một quá khứ phức tạp hơn, mang màu sắc tâm linh và cảm xúc rõ rệt. "Tôi thấy vai này khá giống với mình ở một số điểm, nên càng tìm hiểu càng thấy thú vị", Nhật Ý chia sẻ. Cô cũng cho biết quá trình quay phim giúp mình hiểu hơn về các dạng vai tâm linh và cách xây dựng nhân vật trong điện ảnh kinh dị Việt.