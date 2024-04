OCB chia cổ tức 20%, tăng vốn điều lệ lên 24.717 tỉ đồng

OCB tăng vốn điều lệ thêm 4.618 tỉ đồng, lên 24.717 tỉ đồng chủ yếu thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ tăng vốn ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất. Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%.

Việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, từ đó mở rộng quy mô, năng lực cạnh tranh và đáp ứng kế hoạch phát triển mạng lưới giao dịch. Tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ, tăng trải nghiệm dịch vụ khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa.



OCB dự kiến chia cổ tức 20% T.XUÂN

OCB đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2023, đạt 148.005 tỉ đồng, tăng 20,53% so với năm 2022. Huy động thị trường 1 trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 168.000 tỉ đồng, trong đó tăng chủ yếu từ tiền gửi khách hàng, nguồn vốn tài trợ và ủy thác đầu tư từ các định chế tài chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.139 tỉ đồng, giảm 6% so với năm 2022, đến từ việc ngân hàng chủ động trích lập thêm chi phí dự phòng để tăng cường bộ đệm quỹ dự phòng rủi ro tín dụng và điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hạch toán trong năm 2024.

Năm 2023, OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng tính vốn điện toán đám mây theo Basel II nâng cao, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành tất cả các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Dự kiến trong năm 2024, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.885 tỉ đồng, tăng 66% so với năm 2023. Tổng tài sản đến cuối năm tăng 19% lên 286.562 tỉ đồng. Tổng huy động thị trường 1 tăng 17% lên 197.346 tỉ đồng. Dư nợ thị trường 1 dự kiến tăng khoảng 20% lên 177.592 tỉ và sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.